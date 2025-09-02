Santa Fé: Pablo Domenichini recibió el apoyo de Maximiliano Pullaro

WhatsApp Image 2025-09-02 at 13.37.17

Durante la reunión realizada este lunes, los dirigentes intercambiaron experiencias de gestión, con especial foco en el plan de seguridad implementado en Santa Fe y el análisis de la situación actual en el conurbano bonaerense.

“El ejemplo de Santa Fe demuestra que se puede gobernar con firmeza, transparencia y cercanía con la gente. En Buenos Aires hay una oportunidad para hacer lo mismo con equipos preparados y vocación de transformación ”, expresó Domenichini. “ Si en Santa Fe se le está ganando al narco, en Buenos Aires también podemos hacerlo ”, agregó.

Apoyo de gobernadores de Provincias Unidas

Por su parte, Pullaro llamó a acompañar el próximo domingo a los candidatos de Somos Buenos Aires. “El apoyo de un gobernador como Pullaro, que logró ordenar una provincia compleja sin caer en los extremos, es un respaldo muy importante para este camino que estamos construyendo con seriedad y sentido común”, agregó el dirigente radical.

En los próximos días, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, acompañará a los candidatos de Somos Buenos Aires en recorridas por los distritos de Tigre y La Matanza, en una nueva muestra de respaldo a la construcción de una alternativa federal, sensata y con un fuerte eje en la gestión.