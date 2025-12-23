Rosario: Tres muertos tras un ataque a tiros en el sur

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Liro y España. Los disparos se escucharon durante la madrugada y al llegar los servicios de emergencia constataron que tres personas ya no tenían signos vitales, mientras que otra fue trasladada de urgencia a un centro de salud.

Una de las víctimas fue identificada como Érica Tamara Ayala, de 35 años, mientras que otro de los heridos, Sergio Fabián Roldán, fue trasladado al Hospital Centenario con múltiples impactos de bala en el tórax y los brazos. Pese a los esfuerzos médicos, falleció alrededor de las 4 de la mañana de este martes. La identidad del tercer hombre asesinado aún no fue confirmada oficialmente.

La cuarta persona herida fue derivada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde ingresó con impactos de bala en el rostro y en el torso. Su estado de salud no fue informado de manera oficial hasta el momento.

triple_crimen_5.jpg_760710429 El ataque ocurrió durante la madrugada en el barrio Las Flores, al sur de Rosario.

En el lugar del ataque trabajó el gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones de Santa Fe. Los peritos realizaron tareas de relevamiento, levantamiento de vainas servidas y búsqueda de rastros que permitan reconstruir la mecánica del hecho.

También se llevó adelante un análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona. Con el objetivo de identificar a los responsables y establecer si el ataque fue dirigido o si existió algún tipo de enfrentamiento previo.

triple_crimen_3.jpg_760710429 La causa quedó a cargo de la Justicia de Santa Fe.

La causa quedó en manos de la Justicia de Santa Fe, que investiga las circunstancias del triple homicidio. Mientras continúan las tareas para identificar a todos los involucrados y esclarecer lo ocurrido.