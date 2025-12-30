Liberaron en Santa Fe a "Ricardito" el yacaré que estuvo más de10 años encerrado en una pileta

La liberación se concretó tras varios meses de trabajo en el Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna (Criif) La Esmeralda, ubicado en la capital provincial. Allí, Ricardito permaneció bajo observación hasta alcanzar las condiciones sanitarias, ecológicas y comportamentales necesarias para su regreso al ambiente natural.

Según explicaron desde el ministerio, el objetivo del proceso fue garantizar que el ejemplar pudiera desenvolverse de manera autónoma en su hábitat. Durante su estadía en el centro de rescate, un equipo interdisciplinario evaluó su estado de salud, su nutrición y su conducta, ya que el prolongado encierro había afectado su desarrollo normal como animal silvestre.

El ministro de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Enrique Estévez, destacó que la liberación es el resultado de una política pública basada en criterios científicos y en la articulación entre distintos organismos. Señaló además que la recuperación y reinserción de fauna silvestre forma parte de una estrategia sostenida de protección de la biodiversidad.

Ricardito Liberan al yacaré "Ricardito" Foto: Gobierno de Santa Fe

La historia de "Ricardito" y su traslado a Santa Fe

La historia de Ricardito se remonta a más de una década atrás, cuando fue encontrado en una vivienda particular y posteriormente derivado al Instituto Malbrán. Con el paso del tiempo, el caso tomó notoriedad pública y expuso la problemática vinculada a la tenencia irregular de animales silvestres y la necesidad de abordajes responsables.

A partir de una intervención judicial impulsada por la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (Ufema), con la colaboración del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal porteño, el Área de Fauna de la Policía Federal Argentina y el Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires, se dispuso su traslado a Santa Fe para iniciar el proceso de rehabilitación.

Desde el Ministerio de Ambiente santafesino remarcaron que, si bien el animal no presentaba enfermedades de base, sí evidenciaba signos propios de haber vivido durante años en un entorno inadecuado para su especie, como bajo peso y la falta de conductas naturales esenciales para la vida en libertad. Tras completar su recuperación, Ricardito fue finalmente liberado en un entorno protegido, adecuado para su conservación y bienestar.