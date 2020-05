Así lo expresó en declaraciones formuladas esta mañana a la radio La Red, en las que dejó claro que "son los jueces los responsables de las decisiones que toman" y tienen también "recursos institucionales" para revisar si cometieron errores

El jefe de Gabinete Santiago Cafiero dejó hoy claro que "el Poder Ejecutivo no puede ni debe meter preso ni liberar a nadie", porque "no tiene esa facultad", y señaló que, por ese motivo, "no está bien vincular al gobierno" con el otorgamiento de las prisiones domiciliarias a los presos.