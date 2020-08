Senador Esteban Bullrich: dejé la foto en la pantalla pero seguía la sesión

El senador de Juntos por el Cambio dialogó con La Red después del escandaloso episodio y explicó: "Muy simple, había quedado enganchado el fondo virtual de un juego que habíamos hecho con mi hijo".

"No me había ido a ningún lado, estaba siguiendo el tema. Creo que hay que poner el foco en lo importante y no dejar que el árbol tape el bosque", agregó.

Lamento haber distraído la atención de lo que importa;

Hoy el oficialismo avanzó con la reforma judicial dándole dictamen (al que no pudimos acceder) a un proyecto que busca dar impunidad a algunos y que no resuelve los verdaderos problemas de la gente. https://t.co/k5cHtpGZaT — Esteban Bullrich (@estebanbullrich) August 20, 2020

Este miércoles Esteban Bullrich, fue descubierto cuando durante el debate virtual del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, y Justicia y Asuntos Penales,por el proyecto de ley de Reforma Judicial, quienes seguían la sesión advirtieron que el legislador había dejado una foto como fondo de pantalla para ocultar su ausencia.

En las redes sociales, los memes se hicieron eco de la situación con todo tipo de comentarios jocosos y comparando el hecho con escenas de Los Simpsons y otras ocurrencias.