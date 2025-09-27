Masiva marcha por el triple crimen en Congreso

Pasadas las 18, un grupo de manifestantes increpó al periodista Roberto Funes Ugarte, de LN+, en medio de la marcha. El notero fue agredido y, en medio de la confusión, se registraron corridas y lanzamiento de piedras. La situación derivó en un enfrentamiento verbal y físico entre algunos asistentes, lo que motivó la intervención de efectivos de la Policía de la Ciudad, que avanzaron para dispersar a los grupos más exaltados.

En paralelo al episodio, miles de personas marcharon desde Plaza de Mayo hasta el Congreso con carteles, pancartas y consignas de justicia. El reclamo estuvo acompañado por familiares de las víctimas, quienes agradecieron el masivo acompañamiento ciudadano.

El abuelo de Brenda y Morena presente

“Hoy me tocó a mí tener dos criaturas asesinadas. Esta vez se llevaron tres vidas, mañana se van a llevar cuatro y se van a llevar cinco. Esto no puede seguir así”, expresó con dolor Antonio, abuelo de Brenda y Morena.

El hombre pidió a las autoridades que los escuchen y reclamó un futuro con educación, trabajo y dignidad para los jóvenes. “Vamos a seguir luchando. Algún día vamos a tener un lugar donde los chicos puedan educarse, que tengan un trabajo digno y que puedan llevar un pedazo de pan a su casa. Es todo lo que quiero pedir ahora: justicia”, concluyó.

Por su parte, Federico, primo de las víctimas, aseguró que la familia seguirá acompañando cada convocatoria: “Siempre vamos a estar presentes, porque necesitamos que esto no vuelva a pasar”.

El triple crimen, vinculado a un ajuste de cuentas narco en Florencio Varela, conmocionó al país y reactivó el debate sobre violencia, narcotráfico e impunidad. La masiva movilización dejó en claro que el reclamo por justicia y seguridad sigue más vigente que nunca.