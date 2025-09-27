Masiva marcha por el triple crimen en Congreso

Una multitud se movilizó hasta el Congreso para pedir justicia por las tres jóvenes asesinadas en Florencio Varela. Fue agredido el periodista Roberto Funes Ugarte.
La masiva movilización convocada este sábado por el movimiento Ni Una Menos en reclamo de justicia por el triple femicidio de Brenda Del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi estuvo atravesada por momentos de tensión e incidentes en las inmediaciones del Congreso.
Pasadas las 18, un grupo de manifestantes increpó al periodista Roberto Funes Ugarte, de LN+, en medio de la marcha. El notero fue agredido y, en medio de la confusión, se registraron corridas y lanzamiento de piedras. La situación derivó en un enfrentamiento verbal y físico entre algunos asistentes, lo que motivó la intervención de efectivos de la Policía de la Ciudad, que avanzaron para dispersar a los grupos más exaltados.
En paralelo al episodio, miles de personas marcharon desde Plaza de Mayo hasta el Congreso con carteles, pancartas y consignas de justicia. El reclamo estuvo acompañado por familiares de las víctimas, quienes agradecieron el masivo acompañamiento ciudadano.
“Hoy me tocó a mí tener dos criaturas asesinadas. Esta vez se llevaron tres vidas, mañana se van a llevar cuatro y se van a llevar cinco. Esto no puede seguir así”, expresó con dolor Antonio, abuelo de Brenda y Morena.
El hombre pidió a las autoridades que los escuchen y reclamó un futuro con educación, trabajo y dignidad para los jóvenes. “Vamos a seguir luchando. Algún día vamos a tener un lugar donde los chicos puedan educarse, que tengan un trabajo digno y que puedan llevar un pedazo de pan a su casa. Es todo lo que quiero pedir ahora: justicia”, concluyó.
Por su parte, Federico, primo de las víctimas, aseguró que la familia seguirá acompañando cada convocatoria: “Siempre vamos a estar presentes, porque necesitamos que esto no vuelva a pasar”.
El triple crimen, vinculado a un ajuste de cuentas narco en Florencio Varela, conmocionó al país y reactivó el debate sobre violencia, narcotráfico e impunidad. La masiva movilización dejó en claro que el reclamo por justicia y seguridad sigue más vigente que nunca.
comentar