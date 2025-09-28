Javier Milei retoma la campaña rumbo al 26 de octubre y viaja a Ushuaia

A menos de un mes de las elecciones del 26 de octubre, Milei se prepara para retomar la campaña. “Nos vemos en Tierra del Fuego”, anunció a través de su cuenta de X. “A no aflojar. A no tirar el esfuerzo a la basura. La Libertad Avanza o la Argentina retrocede. ¡Viva la libertad carajo!”, señaló, a tono con el nuevo mensaje de los libertarios tras la dura derrota en los comicios bonaerenses.

Durante el acto en Tierra del Fuego, el Presidente se mostrará junto a sus candidatos Agustín Coto, que competirá por una banca en la Cámara de Senadores, y Miguel Rodríguez, que disputará su lugar en Diputados. El propio Coto anticipó que entre las actividades previstas se espera una caminata por las calles de Ushuaia y visitas a zonas estratégicas.

NOS VEMOS EN TIERRA DEL FUEGO.

A NO AFLOJAR. A NO TIRAR EL ESFUERZO A LA BASURA.



LA LIBERTAD AVANZA O ARGENTINA RETROCEDE.

VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!! pic.twitter.com/m0BrZn0odt — Javier Milei (@JMilei) September 26, 2025

“A las 18 vamos a hacer esa presentación o esa caminata por la calle con la gente. La agenda va a incluir al algunas visitas más durante el día antes de ese horario. Estamos ahora coordinando eso, terminando de de cerrarlas”, explicó el candidato a diputado nacional en declaraciones radiales.

En el tramo final camino a las urnas, Milei visitará entre diez y 13 provincias, con una periodicidad semanal intensa de un viaje cada tres días, aunque dependerá de las actividades de gestión que deba protagonizar. La primera fue Córdoba, donde días atrás encabezó en compañía de varios de sus funcionarios la formalización del inicio de la campaña electoral y está previsto que el cierre sea en el mismo lugar.

"Ahora también tienen miedo porque el partido del Estado no para de bloquearnos desde el mes de febrero, todo esto que están haciendo, la máquina de impedir, es porque están cagados, por eso, desde el mes de febrero, marzo, no paran desde el Congreso de torpedear los logros de este Gobierno que son enormes", dijo en Córdoba.

El intercambio entre ambos mandatarios se extendió por 20 minutos, y Trump destacó que Milei heredó "un desastre". Javier Milei retomará la campaña después del encuentro con Donald Trump en Nueva York.

Y agregó: "El partido del Estado los quiere asustar, pero no va a poder pararnos porque la ola de la libertad es imparable. Por eso, allá en noviembre del 23 ganamos el ballotage y todo lo que decíamos que íbamos a hacer, la casta política, decía que era imposible. Si algo hemos demostrado ese que somos capaces de hacer lo imposible, así, después de 120 años de déficit fiscal nosotros pusimos las cuentas públicas en orden en el primer mes de gobierno. Y es por eso que hoy es uno de los cinco países en el mundo que tiene equilibrio fiscal, pese al Congreso que vive torpedeando nuestra política fiscal".

Su próxima parada, como se dijo, será en Tierra del Fuego y en agenda figuran Corrientes, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos y Río Negro. Asimismo, se mostrará estratégicamente en ciudades de peso de la provincia de Buenos Aires como en Mar del Plata, con la idea de dar reafirmar en primera persona el rumbo económico y político de la administración.