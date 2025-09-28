Florencio Varela: detienen a otro sospechoso por el triple crimen y sigue la búsqueda de "Pequeño J"

La detención ocurrió en las últimas horas, durante una serie de allanamientos en el distrito donde se produjeron los asesinatos de las jóvenes. Según fuentes de la investigación, Giménez fue interceptado por un grupo de agentes mientras regresaba a su vivienda. Al parecer, no había sido alertado sobre el operativo policial, ya que días atrás tiró su teléfono celular al hacerse público el triple femicidio.

La búsqueda de las tres chicas finalizó con la confirmación del hallazgo de sus cuerpos en una vivienda de Florencio Varela. La búsqueda de las tres chicas finalizó días atrás con la confirmación del hallazgo de sus cuerpos en una vivienda de Florencio Varela.

Como se dijo, ya son seis los arrestados en la causa. Entre ellos, Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27 años y de nacionalidad peruana; Iara Daniela Ibarra, de 19, Andrés Maximiliano Parra, de 18; y Magalí Celeste González Guerrero, de 28, estos tres últimos argentinos. En Bolivia fue capturado Víctor Sotacuro, de doble nacionalidad peruana y argentina. Había llegado a la ciudad de Villazón tras cruzar por un paso ilegal desde Jujuy.

Giménez fue puesto a disposición de la Justicia y en las próximas horas será indagado por los motivos de los que se lo imputa. El caso forma parte de una investigación más amplia sobre una red delictiva dedicada al narcotráfico, que operaba en distintas zonas del sur del conurbano. El fiscal Gastón Duplaá estuvo a cargo de las imputaciones iniciales. Minutos después de la audiencia, el caso pasó a la fiscalía de Homicidios de La Matanza, encabezada por Carlos Adrián Arribas.

pequeñoj2 El narco "Pequeño J" está acusado de ser el presunto autor intelectual del triple crimen en Florencio Varela.

Triple crimen: sigue la búsqueda del narco "Pequeño J"

Mientras tanto, los investigadores del caso continúan con los operativos para lograr la captura de Tony Janzen Valverde Victoriano, de 20 años y oriundo del departamento peruano de La Libertad. El joven fue señalado como el líder narco conocido por el alias de "Pequeño J" y se lo considera el presunto autor intelectual del triple homicidio de Florencio Varela. Las autoridades de Interpol emitieron una notificación roja para intensificar su búsqueda internacional.

La alerta, solicitada por la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina, fue registrada el último sábado y tiene como objetivo la localización y detención provisional del acusado con fines de extradición. También se busca a Matías Agustín Ozorio, de 28 años, que sería la mano derecha "Pequeño J" y está imputado como coautor de los crímenes.

Según la notificación de Interpol, los asesinos "aumentaron intencionalmente y de manera inhumana el sufrimiento al causar padecimientos innecesarios" a las víctimas. El documento agregó que los atacantes "utilizaron su condición biológica dominante de género al ejercer violencia de género sobre las víctimas mujeres". Esta semana, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, sostuvo que se creyó que "Pequeño J" fue el autor intelectual del triple crimen con el objetivo de "dar un mensaje" a las líneas medias de la organización narcocriminal.