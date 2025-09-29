Grave denuncia contra Espert por supuestos vínculos con un detenido narco

Según peritos contables del Estado de Texas, el 1 de febrero de 2020 Espert recibió un giro por 200 mil dólares provenientes de un fideicomiso que Machado compartía con Debora Lynn Mercer-Erwin, actualmente detenida y condenada a 16 años de prisión por narcotráfico, lavado de dinero y fraude.

ESPERT FRED MACHADO

Fred Machado se encuentra detenido en la provincia de Río Negro mientras se sustancia el juicio en su contra en Estados Unidos. Es una de las personas que financió la campaña de Espert en el año 2021, cuando el economista buscaba ingresar a la cámara de Diputados integrando la lista del oficialismo de LLA. El detalle del envío de doscientos mil dólares a Espert fue hallado luego de una minuciosa revisión de los profesionales que trabajan con Juan Grabois, luego de revisar el expediente abierto por la justicia de Estados Unidos contra Machado. En una de las planillas de la contabilidad clandestina del fideicomiso que manejaban Machado y Mercer-Erwin figura el nombre completo de Espert, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la cámara de Diputados, donde además se detalla la cifra enviada.

Además del aporte monetario, se reveló que Machado financió parte de la campaña de Espert en 2021, proveyendo un avión privado para sus traslados y una camioneta Grand Cherokee. El inicio de la relación data de 2019, cuando Espert presentó su libro "La Sociedad Cómplice" en Viedma, un evento en el que agradeció públicamente el apoyo de Machado.

ESPERT MACHADO

Frente a la contundencia de los datos, José Luis Espert se defendió en una entrevista en TN argumentando que se trata de una operación política. "Esta campaña sucia viene de 2021. Desde que yo estuve peleando por la diputación arrancó y no se renuevan, siempre envuelven con lo mismo", declaró el economista.

Espert admitió haber conocido a Machado en 2019 y haber aceptado su ayuda para presentar su libro en Viedma, incluyendo el traslado en su avión. Sin embargo, se despegó de las acusaciones criminales que pesan sobre el empresario. "Se imagina que si yo hubiera sabido que esa persona era esto, no estaría agradeciendo los cuatro vientos", sentenció Espert, alegando un total desconocimiento de las actividades ilícitas de su entonces colaborador.