Sergio Berni anunció su salida del Kirchnerismo

“Me fui del Kirchnerismo con dolor y tristeza. Respeto a Cristina, que es la única dirigente que tiene en la cabeza un modelo de país. A uno le puede gustar o no gustar, pero nunca me van a encontrar criticando a Cristina. Sin embargo creo que llegó el momento de cortar el cordón umbilical”, señaló el funcionario de la provincia de Buenos Aires.

Y con respecto a su continuidad en el Ministerio, aclaró: "Me dieron una responsabilidad, que es velar por la seguridad de los bonaerenses y tengo que ser fiel a lo que me comprometí. Si me tengo que pelear con quien me tenga que pelear lo haré, no especulo”.

Y agregó: "Soy un trabajador. Trabajo todo el día, con aciertos y errores. Solo se equivocan aquellos que hacen, los que critican es porque nunca hacen nada. Tengo mis convicciones, a veces acertadas, otras no, pero no soy sumiso. Cada uno que se ponga el sombrero que le corresponde, yo no soy vocero de Aníbal Fernández”.

También se refirió a su relación con el presidente Alberto Fernández: “Hará un año que no tengo contacto con él y con Cristina no hablé más después de las elecciones. Decidí hacerme a un lado de ese espacio político al cual quiero y respeto y al que pertenecí durante 33 años. Le di más de la mitad de mi vida, pero uno a veces tiene que tomar decisiones”.