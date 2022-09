La diputada nacional del Frente de Izquierda Romina del Plá increpó a Massa, por "extorsionar a los trabajadores del neumático" que se encuentran en conflicto gremial, y lo acusó de ponerse "al servicio de las patronales pisoteando los convenios colectivos de trabajo y la negociación paritaria".

"No solo no miento. Mintió ayer el sindicalista del neumático que dijo que no había sido atendido en el Ministerio de Economía, cuando el secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, se reunió una vez con él y Pablo Moyano y otra vez, a solas. Entonces, el que mintió es Crespo, diputada", le dijo el funcionario a Del Plá.

Embed Repudiamos la acción del Gobierno Nacional en relación a los trabajadores del SUTNA, poniéndose al servicio de las patronales y pisoteando los Convenios Colectivos de trabajo y la negociación paritaria.

¡Viva la lucha de los trabajadores del neumático! — Romina Del Plá (@RominaDelPla) September 28, 2022

La legisladora del Partido Obrero fue la primera en tener la palabra durante la ronda de preguntas a Massa luego de su larga exposición en defensa del proyecto de Presupuesto 2023.

"Me permito repudiar la acción que usted ha tenido ayer en relación a los trabajadores del neumático poniéndose claramente al servicio de las patronales y pisoteando los convenios colectivos de trabajo y la negociación paritaria", comenzó del Plá.

Massa mantuvo el martes un encuentro con directivos de Fate, Pirelli y Bridgestone, a quienes les anunció que de continuar el conflicto que mantiene suspendidas las plantas de producción, autorizaría la importación de neumáticos.

"No podemos ser, de ninguna manera, rehenes de situaciones de inflexibilidad, por situaciones de inflexibilidad, casi de capricho, y mucho menos que un grupo muy chiquito ponga en riesgo 150.000 empleos, más de 1.000 autopartistas, todas las terminales automotrices", había sentenciado el ministro de Economía, en solidaridad con las empresas del sector.

Luego de las críticas de Del Plá a Massa, la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman también salió a fustigar al ministro de Economía. "Usted asumió una posición lo cual alimenta el chantaje que estas empresas que reciben todo tipo de beneficios del Estado están llevando adelante", disparó la diputada del PTS.