Si con Rusia se complica, bienvenidos sean los Estados Unidos

Al no ingresar a la velocidad esperada la segunda dosis de la vacuna Sputnik V desde Rusia, el Gobierno vio bien la donación de EE.UU. de vacunas de Moderna.

Puede ser que sea sólo una coincidencia, pero en política no hay que desmerecer la importancia del manejo de los tiempos, en particular cuando se trata de un año electoral. De modo que llama la atención que justo cuando las dosis del segundo componente de la vacuna de Rusia escasean —o al menos no ingresan a la velocidad que haría falta—, los planetas parecen haberse alineado para que puedan llegar los 3,5 millones de dosis de Moderna que el gobierno de Estados Unidos le donó a la Argentina.