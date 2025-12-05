Sillazos, corridas y heridos en la jura de concejales de José C. Paz

Lo que debía ser un acto formal, desarrollado en el recinto del Concejo Deliberante, derivó en una violenta pelea entre militantes peronistas y seguidores de La Libertad Avanza (LLA), con sillazos, golpes y corridas que se extendieron luego a la calle.

Los incidentes comenzaron tras la jura de la concejala libertaria María Amoroso. Los festejos de su espacio -que quedaron registrados en varios videos difundidos en redes sociales- despertaron la reacción inmediata de sectores identificados con el intendente Mario Ishii. Lo que primero fue un cruce verbal escaló en pocos minutos a empujones y agresiones físicas dentro del salón.

Embed NO fueron militantes del PJ. Eran FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO. Todos identificados y denunciados con videos. https://t.co/rgX4xD2OJ8 — Maria Amoroso (@miaamoroso29) December 5, 2025

Militantes heridos

Según Amoroso, varios militantes de LLA resultaron heridos durante la gresca. Entre ellos se encuentra un joven con fractura de mandíbula y un adolescente de 16 años que, de acuerdo con su relato, fue golpeado por un grupo de hombres adultos.

video

“Le pegaron a nuestros militantes de LLA. A uno le fracturaron la mandíbula, a otra la arrinconaron entre hombres y la molieron a palos. Hombres de 50 años en patota le pegaron a un militante nuestro de 16 años; otro terminó bañado en sangre porque los agarraban de a ocho contra uno”, denunció la edil en sus redes sociales.

Apuntó al municipio

La concejala responsabilizó al municipio por no haber garantizado la seguridad del evento y formalizó una denuncia penal antes de dirigirse a una clínica para acompañar a los lesionados. Desde su sector apuntaron a la “impunidad” de los agresores y exigieron que la Justicia intervenga de manera inmediata para identificar a los responsables.

Hasta el momento, el gobierno local no emitió respuestas oficiales sobre lo ocurrido. Sin embargo, allegados al oficialismo minimizaron el episodio y atribuyeron los disturbios a “provocaciones” del sector libertario, que cuenta con representación minoritaria en el Concejo.

La jornada, inicialmente pensada para inaugurar el período legislativo en un clima institucional, terminó marcando una nueva muestra de la polarización política que atraviesa José C. Paz. Mientras los libertarios reclaman una investigación exhaustiva y garantías de seguridad para el funcionamiento del Concejo, los peronistas buscan distanciarse de las acusaciones y evitar que el episodio escale en la arena provincial.