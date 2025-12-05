Kicillof lanzó el Operativo Verano y cuestionó el modelo económico de Milei

El acto se realizó en el mirador Néstor Kirchner, un espacio recuperado por el municipio de Ensenada que se consolidó como uno de los principales atractivos de la costa local.

Acompañado por el intendente Mario Secco, Kicillof subrayó la transformación del área ribereña, que hasta hace algunos años estaba alambrada y fuera del acceso público. “Es un orgullo ver cómo se ha transformado este espacio gracias a un Estado presente y comprometido. Hoy la costa del río es un lugar de esparcimiento y Punta Lara, una opción pública y gratuita para todos”, destacó el Gobernador.

En su discurso, Kicillof vinculó la importancia del turismo local con la coyuntura económica nacional. “Sabemos que esta temporada en Ensenada va a ser muy difícil debido a las políticas del Gobierno nacional. Javier Milei lleva adelante un modelo que destruye el turismo y excluye a las mayorías para beneficiar a muy poquitos”, afirmó.

Según evaluó, la caída de la actividad económica, el cierre de empresas y el aumento de la morosidad afectan de lleno la capacidad de consumo de las familias.

Enfoque opuesto a Milei

El mandatario bonaerense insistió en que la Provincia continuará con un enfoque opuesto al que atribuye al Gobierno nacional. “Trabajamos para construir una alternativa más igualitaria y que amplíe los derechos de los bonaerenses”, sostuvo.

El Operativo Verano 2026 contempla la presencia de 56 guardavidas distribuidos en los paradores de Punta Lara, además de un sistema de emergencias médicas, control urbano, bomberos, policía y prefectura. La costa ofrece paradores equipados con fogones, mesas, bancos y luminarias, lo que la convierte en un punto de recreación elegido por familias de la región.

“Prometimos que la costa de Punta Lara sería para todo el mundo y lo cumplimos”, remarcó Secco, al destacar el crecimiento turístico de Ensenada. Además, la zona cuenta con otros atractivos como la Reserva Natural Punta Lara -considerada una de las áreas de mayor biodiversidad de la provincia-, Isla Santiago y el Pueblo Turístico.

Durante la jornada, Kicillof participó también del cierre del programa “Jóvenes y Memoria”, impulsado por la Comisión Provincial por la Memoria. Allí, estudiantes bonaerenses presentaron investigaciones sobre temáticas vinculadas a derechos humanos y problemáticas locales.

Del acto participaron funcionarios provinciales y municipales, entre ellos el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; la subsecretaria de Turismo, Soledad Martínez; el subsecretario de Derechos Humanos, Matías Moreno; el presidente de ABSA, Hugo Obed; y la presidenta de la Comisión Provincial por la Memoria, Dora Barrancos.