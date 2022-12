Sin Cristina candidata, se aceleró la danza de nombres en el Frente de Todos

El primero que se había postulado fue el propio presidente de la Nación. Sin embargo ayer desde la Presidencia difundieron una entrevista que Alberto Fernández le concedió el viernes pasado al Financial Times, en la que aseguró: “Yo estoy pensando solo en resolver problemas del país, no estoy pensando en la reelección”.

Claro que eso fue el viernes, varios días antes de que se conociera el fallo contra la vicepresidenta y de que ella renunciara públicamente a ser candidata nuevamente. Después de las palabras de Cristina Kirchner, en los despachos de la Casa Rosada se ilusionaron de nuevo con el proyecto de la reelección de Alberto Fernández, ese que Máximo Kirchner calificó como una “aventura personal”.

Pero Alberto Fernández no es el único en carrera. El primer nombre que surge es el del ministro de Economía, Sergio Massa. Sin embargo, el ex presidente de la Cámara de Diputados ha dicho muchas veces que no apuesta al 2023 y que prefiere esperar al 2027. “No le voy a fallar a mi familia, les di mi palabra de que no seré candidato el año que viene”, se lo escuchó decir a Massa varias veces. Sin embargo, si la marcha de la economía permite llegar con el barco sin hundirse a mitad del año que viene, su nombre sonará cada vez más fuerte.

Massa cuenta, además, con el beneplácito de Cristina Kirchner, algo fundamental si se busca ser candidato. Pero no es el único candidato que tiene la simpatía de la vicepresidenta.

En el entorno de Cristina Kirchner el hombre al que mayor confianza le tienen es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero si Axel Kicillof se presentara como candidato a presidente, la provincia quedaría sin candidato. Y la provincia de Buenos Aires —la madre de todas las batallas— es un bastión irrenunciable para el kirchnerismo.

Otro que goza de la total confianza de la vicepresidenta es el ministro del Interior. Eduardo “Wado” de Pedro hace rato que camina el país —e incluso ha realizado viajes al exterior— con el traje de candidato ya puesto.

El ministro de la cartera política —uno de los pocos que dura en su cargo desde el 10 de diciembre de 20129—, se ha acercado a empresarios, sindicalistas y gobernadores con el objetivo de tener puentes. Sin embargo, su imagen aún no tiene un nivel de conocimiento tan alto como para medir su candidatura al lado del resto.

“No todos están tan instalados como para lanzarse mañana. Pero ahora comienzan a aparecer muchos nombres y habrá que ver cómo quedan en un par de meses”, admitió un histórico dirigente de la coalición gobernante.

Uno de los que hace tiempo que está anotado es el jefe de Gabinete, Juan Manzur. El tucumano, llegó al gabinete de Alberto Fernández con la firme decisión de trazar un camino que le permitiera sentarse en el sillón de Rivadavia.

Manzur, que apenas desembarcó en Buenos Aires logró un protagonismo dentro del Gabinete, luego bajó un poco su perfil. De buen diálogo con el presidente y con la vicepresidenta, no cede en su decisión de ser presidente. Pero planea primero ser electo vicegobernador de Tucumán —acompañará a Osvaldo Jaldo en la fórmula— y desde allí se lanzará con una precandidatura.

Así, la danza de nombres está lanzada, luego de la renuncia pública a cualquier candidatura de parte de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Habrá que ver qué pasa en los próximos meses y cuándo empieza a perfilarse un grupo más reducido de nombres posibles para encarar las elecciones del año próximo.