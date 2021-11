Tierra del Fuego: candidata de Juntos por el Cambio a juicio oral por estafa

Según la denuncia, Nora se habría apoderado de dinero en efectivo y un vehículo que tenían como destino pagar el juicio laboral perdido por el damnificado, que debió abonar por segunda vez la condena en dicho proceso. La Cámara de Apelaciones de la provincia mandó la causa a juicio, aun sin fecha de debate.

Según expresó el damnificado, Onofre Madero, la ahora candidata a diputada de Juntos por el Cambio Dalila Nora, ofició como su abogada defensora en un juicio laboral en el años 2015. Luego de perdido el Juicio, Madero le entregó a una empleada de Nora dinero en efectivo y una camioneta Hyundai Tucson para ser vendida y con el producido pagar la condena y costas del juicio.

Siempre de acuerdo con la denuncia, mientras el damnificado se encontraba en Buenos Aires por cuestiones de salud, la abogada nunca le entregó a la contraparte el dinero.

La versión del denunciante

Las actuaciones constan en el expediente 23897/2015, cuyo denunciante es Onofre Madero, quien afirmó en diálogo con FM La Isla de Tierra del Fuego, que “yo estaba viajando de urgencia a Buenos Aires y ocupé a una señora abogada, le di dinero en efectivo y una Tucson de mi hija que me autorizó a venderla. Los valores se los entregué acá a una empleada”; “le llevo dinero en efectivo y la documentación de la chata para que ella la vendiera y le entregara esa plata a la abogada” (de la otra parte) y agregó, “yo pensaba que estaba todo listo, estando en el norte me ofertaron un mejor precio de lo que ella había conseguido y le pedí por favor que no la vendiera, que suspendiera la venta que tenía una oferta mejor para venderla y ya no me respondió” , aclarando que todo esto se daba por teléfono con él desde Buenos Aires.

Luego señaló “cuando regresó le hablo por teléfono y me responde que ella no había recibido ninguna chata de mi parte para ser vendida” y comentó que se vio muy sorprendido y que ante la negativa de la abogada a hacerse cargo de lo sucedido el inició juicio.

Preguntado por el nombre de la abogada, Onofre afirmó que se trata de Dalila Nora. A más de ello agregó “felizmente apareció el comprador de la chata que ella le había vendido y que figuraba el nombre de mi hija como que había vendido, así que esa fue la primera mentira grande en la que fue descubierta, si ella había recibido la chata para ser vendida”, enfatizó.

“Había sido muy amigo del padre y me imaginé que tendría el mismo valor moral de trabajo y seriedad que el padre, el hecho es que no me terminó ni el primer trabajo”, afirmó el damnificado por la abogada y agregó que tuvo que vender un terreno para pagar ese juicio luego ya que Nora se quedó ilegítimamente con los valores que le entregaron para ello.

Acusa de doble moral a Tito Stefani

Mientras se espera que el tribunal de juicio oral convoque a las partes al juicio oral, los habitantes de Tierra del Fuego comentaron el hecho con indignación en las redes sociales y acusan de doble moral a Tito Stefani, diputado nacional y candidato por Juntos por el Cambio

Es importante recordar que Dalila Nora goza de la presunción de inocencia hasta tanto se expida la justicia en forma definitiva e inapelable.