Un veterano de Malvinas volvió a las islas e hizo flamear la bandera argentina

Para el excombatiente, el regreso a Malvinas significó reencontrarse con una parte de su historia y el recuerdo de quienes perdieron la vida en combate. Frente a la tumba de Pedro, cumplió con aquella promesa que había quedado pendiente desde 1982.

Quién es el veterano de guerra que hizo flamear la bandera argentina

En abril de 1982, Eduardo Canitrot era soldado conscripto del Ejército Argentino. Con menos de 20 años, e integrando el Batallón Logístico 10 dependiente de la X Brigada de Infantería con asiento en Villa Martelli, fue a la guerra de Malvinas. Después de más de cuatro décadas, el presidente de la Asociación de Veteranos Puerto Argentino de Pinamar volvió a las islas.

A través de su cuenta de Instagram, el veterano de guerra compartió cómo fue su visita, qué lugares recorrió y los recuerdos que volvieron a su mente.

“Fueron, son y serán por siempre. Gracias a nuestros jugadores por aquella victoria, por la garra con la que defendieron nuestra camiseta y por lograr que este reclamo se viralizara mundialmente”, escribió Canitrot en una de las imágenes en la que se lo puede ver con una camiseta blanca con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”, en referencia al triunfo de la Scaloneta ante Inglaterra. Ese día, los jugadores alzaron la icónica bandera que reforzó el reclamo de soberanía.

“Fue emocionante llevar esta remera (regalo de mi hija Belu) a nuestras islas. Un homenaje a nuestra historia, nuestra identidad y una causa que llevamos en el corazón“, expresó junto a la foto que se tomó delante del cartel de “Welcome to The Falklands”.