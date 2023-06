Tolosa Paz anunció que será precandidata a la gobernación de Buenos Aires

"Scioli y yo iremos a las PASO en el lugar que nos toque. Yo soy bonaerense y quiero jugar las PASO en la provincia de Buenos Aires. Voy a trabajar como vengo haciendo con todos los intendentes y los movimientos sociales, entendiendo que hay un pueblo que le gustara un candidato u otro. Yo voy a competir y no esta claro contra quién", afirmó la ministra de Desarrollo Social por Radio 10.

Y agregó: "Si logramos convencer y enamorar a nuestros votantes, podemos hacer una muy buena elección en la provincia de Buenos Aires. La única persona que sabe contra quien voy a competir en Buenos Aires es Cristina Kirchner".

La única que sabe contra quién voy a competir en Buenos Aires es Cristina Fernández de Kirchner".

"La vicepresidenta, a quien respeto y he visto cerrar sus estrategias electorales en las ultimas horas y al límite de las fecha de inscripción de listas, le tengo muchísimo respeto. Yo sólo trabajo con un escenario posible de certeza que puedo construir con quienes acompañan a Daniel Scioli y a mi", afirmó.

Scioli y Tolosa Paz compartieron este jueves una recorrida por la planta de la empresa de alfajores Cachafaz, en la localidad bonaerense de Ciudadela, partido de Tres de Febrero.

La ministra de Desarrollo Social defendió la figura de Scioli ante las críticas internas dentro de Frente de Todos por mantener su candidatura presidencial y obturar la posibilidad de ir a las PASO con una fórmula de unidad.

"Scioli amplía, abraza y contiene, la figura de mayor amplitud es él", sostuvo.

Tolosa Paz.jpg De cara a las PASO. Tolosa Paz de recorrida con Scioli.

En cuanto al rol de los gobernadores, Tolosa Paz dijo: "Tienen que acompañar al candidato a presidente que más les gusta. No podemos limitar la empatía del pueblo con los diferentes referentes del Frente de Todos. No me quiero quedar con el punto que nos quedó afuera para ganar las elecciones, quiero que quede dentro del Frente de Todos".

Scioli considera que las PASO "van a fortalecer las chances de victoria del FdT"

El embajador argentino en Brasil y precandidato a presidente, Daniel Scioli, consideró que la competencia interna del Frente de Todos (FdT) en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) "van a fortalecer las chances de victoria" de la coalición oficialista en los comicios generales, y aseguró que su postulación "no es en contra de nadie si no a favor del país".

"Las PASO van a fortalecer las chances de victoria de nuestro espacio político en las elecciones generales. Mi carrera política empezó con una elección interna del peronismo que disputé en Capital Federal. Por eso defiendo la competencia al interior de las fuerzas políticas porque son un gran ordenador. Es bueno que cada precandidato lleve una propuesta integral para no confundir a la gente", señaló Scioli.

Respecto a la situación interna del FdT, el exgobernador bonaerense reconoció que existen diferencias en la coalición oficialista, pero aseguró que todos los días trata de ayudar al ministro de Economía, Sergio Massa, en la pelea titánica que está dando al frente de la cartera que encabeza.

"No soy un irresponsable porque trato todos los días de ayudar en a tarea titánica que lleva Massa al frente del Ministro de Economía. Él tiene su visión y yo la respeto. Estoy convencido que tengo el mejor programa de desarrollo para la Argentina, en defensa de su industria nacional y del trabajo".

En un contexto de aceleración de las negociaciones que se llevan a cabo en el FdT para determinar en qué términos se dirimen las postulaciones de cara a las próximas elecciones, Scioli ratificó sus aspiraciones, pero aclaró que es peronista y siempre jugará adentro de esa fuerza política.

"Mi precandidatura no es contra nadie, si no que es a favor del país. Estoy convencido que tengo el mejor programa para el desarrollo de la Argentina y por eso quiero presentarme a las PASO. Mi crédito es haber anticipado lo que pasó en 2015, remarcó Scioli.

De eta forma se refirió el diplomático al intercambio que mantuvo con Mauricio Macri en el debate presidencial de ese año, cuando anticipó las medidas que tomaría el gobierno de Cambiemos (hoy Juntos por el Cambio) como fue volver a tomar una deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Nunca desarrollo mis ideas y mi acción política en términos de ruptura ni en contra de nadie. Dicen que (la vicepresidenta) Cristina (Fernández de Kirchner) quiere tal cosa o tal otra, pero yo, en cambio, me levo por las realidades. Confió en la gente que me va a respaldar", destacó.