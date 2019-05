“Pudo haber ocurrido que se desviaron fondos destinados a mantener esos trenes... puede ser", pero dejó en claro que "fue una tragedia de alguien que conducía un tren", defendiendo la hipótesis de que fue el motorman el responsable de la tragedia y desligando a distintos políticos que fueron investigados, procesados y condenados por esta causa, como el ex secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime; su sucesor, Juan Pablo Schiavi; el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; y el ex dueño de Trenes de Buenos Aires (TBA), Claudio Cirigliano.

"Es un tema muy complejo, pero fácticamente tuvo que ver con la conducción del tren", agregó en diálogo con Perfil.

Familiares de víctimas de la Tragedia de Once emitieron un comunicado donde repudiaron las declaraciones del ex funcionario. “La Justicia probó en varias instancias que la corrupción enquistada en el gobierno que integró, lugar ideológico al que vuelve ‘con el rabo entre las piernas’, fue la principal responsable de la masacre del 22 de febrero de 2012”, dice el escrito.

“Fernández sigue sin respetar los fallos judiciales y nada hace pensar que lo harán si regresan al poder. De arrepentimiento ni una palabra. De autocrítica menos. Siguen insistiendo con la responsabilidad del condenado Córdoba, a la vez que siguen sin repudiar el acciona de los auténticos criminales condenados como Jaime, Schiavi, De Vido, Cirigliano y tantos otros”.

"'No puede ser que se hayan desviado fondos'. Eso es una realidad demostrada judicialmente y ajeno a toda duda. Está probado que los condenados lo hicieron. Está claro que el traje de encubridor de corruptos lo guardó solo unos años. Ahora se lo vuelve a probar y le queda perfecto", lanzaron los familiares de las víctimas y concluyeron: “No nos olvidamos, no nos reconciliamos, no perdonamos”.