Tras el anuncio de Cristina el Frente de Todos busca reorganizarse

"Empieza otra etapa en nuestro espacio político, lo mejor que nos puede pasar al Frente de Todos es ir a unas PASO, que sean lo más abiertas posible, y que se haga en el marco de mucha fraternidad y de respeto, en un código de convivencia y sin chicanas", sostuvo Rossi en declaraciones a Radio 10.

El martes, en un comunicado difundido en sus redes sociales, la Vicepresidenta reiteró que no será postulante, al afirmar que no será "mascota del poder por ninguna candidatura" en estas elecciones, confirmando su decisión de no ser "candidata a nada" anunciada el año pasado, y reiteró que lo que considera una "proscripción" en su contra no es hacia una persona sino al "peronismo".

Para Rossi, "hay un enorme afecto de la población hacia Cristina" Kirchner y que con ese mismo afecto "hay que respetar la decisión que ha tomado", al tiempo que recordó que el renunciamiento ya había sido expresado "en diciembre tras la sentencia proscriptiva" en el marco de la denominada causa Vialidad.

Por otra parte, el jefe de Gabinete sostuvo que después de las PASO "estaremos unidos en pos de mantener el gobierno nacional porque somos los únicos que le vamos a transmitir un mensaje de esperanza al pueblo argentino ya que no se necesita ningún ajuste porque el año viene va a ser un año de recuperación absoluta".

El jefe de ministros añadió que, en lo personal, "seguramente en los próximos días tome la decisión de presentarme o no en las PASO" y lo condicionó a que la decisión "ayude" al espacio gobernante.

"No es fácil tampoco armar una lista a lo largo y ancho de todo el país", sumó, aunque se mostró "entusiasmado y con ganas de participar del debate transmitiendo estas ideas, y en un momento donde desde la oposición se transmite un cúmulo de pesimismo que no se condice con lo que vendrá los próximos años".

Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, consideró que la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y el Presidente, Alberto Fernández, han dado "una muestra de enorme de humildad" al decidir no presentarse como candidatos en las elecciones presidenciales de este año y sostuvo que la carta publicada por la exmandataria "invita al enorme desafío de seguir para adelante".

"Junto al Presidente (Alberto Fernández), Cristina ha dado una muestra enorme de humildad al correrse y señalar que no va a ser candidata. Abre así la cancha a nuevos jugadores titulares en un partido que nos tiene a todos muy movilizados", afirmó Tolosa Paz en declaraciones a radio AM 990.

Para la ministra, la carta de la Vicepresidenta en la que declinaba su postulación "fue la ratificación de lo que venia sosteniendo" y recordó que encomendó a todos los dirigentes "agarrar el bastón de mariscal y salir a explicar y conversar con un pueblo que esta atravesando una situación compleja".

Además, sostuvo que el final del comunicado es "emocionante" porque dice que "el pueblo argentino tiene memoria de cuando fue que pudo comer, tener salario digno, de educarse, acceder a la salud y creer en las capacidades productivas de Argentina".

"Eso hace referencia a los años de (Juan Domingo) Perón y Evita (Duarte de Perón), y a Néstor (Kirchner) y Cristina. Nos invita al enorme desafío de seguir para adelante", destacó.

Sobre las elecciones, la ministra imagina "a varios candidatos" en las próximas elecciones ya que el dirigente de Frente Patria Grande, Juan Grabois, "ha expresado que quiere ser candidato", a la vez que el embajador en Brasil, Daniel Scioli, " viene diciendo con mucha contundencia que quiere someterse al voto popular" y el Jefe de Gabinete, Agustín Rossi, también ha manifestado sus intenciones.

En tanto, la ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos, aseguró que la decisión de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de no presentarse a ninguna candidatura "no es una declinación" si no que se trata de una decisión tomada en contexto de una "proscripción" y consideró que la mejor opción que tiene el Frente de Todos es habilitar una competencia interna en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) para que sea instancia sea "la fuente de poder de un peronismo que se organiza y se expresa".

"Esto no es una declinación, es una proscripción. Con lo que pasó con los fallos de la Corte Suprema que suspendieron las elecciones en Tucumán y San Juan, se fortalece la hipótesis de Cristina sobre cuál es el plan que tiene el partido judicial de cara a estas elecciones. Convoca a los peronistas a resolver esta situación", afirmó Olmos en declaraciones para AM750.

La funcionaria indicó que "la mejor opción es convocar una PASO en el Frente de Todos para que el pueblo organizado y expresándose sea la única fuente de poder del peronismo".