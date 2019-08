Durante la conferencia, los dos ministros no dieron más detalles de las medidas que dijo el presidente durante el miércoles a la mañana, sino que se dedicaron a dar más definiciones políticas.

ADEMÁS

Solo el actual ministro de Educación, quien sacó un 21,87% en la lucha por la intendencia de La Matanza, sostuvo: "No hubo marcha atrás con el congelamiento de las naftas: no hubo resolución solamente"

LAS FRASES MÁS FUERTES DE LOS MINISTROS

-"En estos 72 días verán a Cambiemos en la calle buscando gente para seguir con el cambio. Vamos por el voto, el alma y el corazón de los argentinos que creen en las mismas ideas por las que estamos hoy en el Gobierno: en la libertad, en el desarrollo". Patricia Bullrich.

-"Hemos decidido dar todos los pasos necesarios para tener gobernabilidad y que se entienda que el Gobierno de la Argentina es Macri. Él es el Presidente de los argentinos". Patricia Bullrich

-"Si hubo que aumentar las tarifas, fue por que la Argentina se había quedado sin gas, sin electricidad, sin petróleo, sin nada. Cuándo llegamos no había nada". Patricia Bullrich

"Sabemos que estamos en un momento económico malo. Estamos cada segunda para recuperar la confianza el voto y la idea profunda de cambio, no vamos a adelantar nada. Eso se construye". Patricia Bullrich.

-"Nuestro gobierno no aprieta a nadie, no es nuestra forma de gobernar. No hacemos eso". Alejandro Finocchiaro.

-"A partir de ahora estamos todos incluidos en el crecimiento de la Argentina". Alejandro Finocchiaro.

-"No nos dimos cuenta a tiempo del padecimiento de la clase media. Es un mensaje claro, que entendimos el resultado de las urnas, estas medidas no son electorales". Alejandro Finocchiaro.