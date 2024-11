Tras los faltazos en Ficha Limpia diputados pasó de la denuncia de Lospennato al llanto de Arrieta

La autora del proyecto, Silvia Lospenatto expuso su disconformidad contra los legisladores que se habían comprometido a estar en el recinto para habilitar la sesión.

“Supongo que los corruptos van a estar festejando hoy. También van a festejar los terroristas que no van a poder ser juzgados porque no se aprobó el juicio en ausencia (otro proyecto que se iba a discutir en esta sesión). Van a festejar todos los delincuentes que van a poder seguir robando, entrando y saliendo de las cárceles porque no se aprobó la reiterancia. Pero todos sabemos que esta sesión se cayó porque la impunidad es muy poderosa en la Argentina, muy poderosa”, aseguró.

Embed "La semana pasada les creí que habían tenido imprevistos, hoy me siento burlada"



Después del segundo fracaso para tratar Ficha Limpia por falta de quórum, Silvia Lospennato lamentó: "Tengo la confirmación por escrito de que iban a venir, no nos comemos más el verso". pic.twitter.com/8kSeUg0Toe — Corta (@somoscorta) November 28, 2024

Y continuó: “Tengo la confirmación por escrito de quiénes iban a venir de cada bloque porque no nos comemos más el verso. No creemos en las casualidades ni en los imprevistos. La semana pasada, con buena fe, creí que efectivamente había diputados que habían tenido imprevistos. Y la verdad, tengo que decir que hoy me siento burlada, para no decir una mala palabra”.

“¿Los diputados que no vinieron creen que los corruptos merecen impunidad? ¿Los diputados que no vinieron creen que los corruptos tienen que tener fueros? ¿Los diputados que no vinieron creen que van a poder seguir haciendo política en el reino de la impunidad? Pero les voy a decir una cosa: la gente ya cambió. No importa que acá no los estemos representando, la gente ya cambió y la gente va a juzgar a los que sean cómplices de la impunidad”, agregó.

“Los juicios de corrupción llegan a condena solamente en el 2% de los casos. Nadie investiga el poder. Somos un país pobre, somos un país con pocas esperanzas de progreso porque dejamos que nos gobiernen los corruptos, las castas de todo. Sindical, empresaria, política... que no representan a un pueblo sufrido que quiere salir adelante. Pero ese pueblo sufrido, que quiere salir adelante, se los va a decir en las urnas”, dijo.

“Acuérdense que no va a quedar así para los ciudadanos. Los ciudadanos van a mirar con lupa quiénes son los que hoy no vinieron a este recinto para garantizarles impunidad a los corruptos. Ellos no merecen representar al sagrado pueblo argentino”, cerró.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/slospennato/status/1862183952183607545&partner=&hide_thread=false Siento una profunda desilusión porque hoy no pudimos aprobar una ley que nos reclaman 475mil ciudadanos argentinos que suscribieron la petición de Ficha Limpia y millones más que ponen el hombro a nuestra Patria cada día de sus vidas. Ellos son los que no se merecen un país en el… — Silvia Lospennato (@slospennato) November 28, 2024

El llanto de la diputada Lourdes Arrieta por Ficha Limpia

Lourdes Arrieta, diputada del bloque unipersonal “Las Fuerzas del Cielo”, brindó un discurso al borde del llanto luego de no dar quórum en la sesión especial para tratar el proyecto de Ficha Limpia.

“Vengo a poner la cara, yo no di quorum. Eso no significa que soy enemiga del pueblo. Señores, veo tanta hipocresía hacia el pueblo argentino, veo tanto dolor. No puedo creer que, tanto de un lado como del otro, se estén rifando las ilusiones de tantos”, arrancó, la diputada nacional al momento de tomar la palabra en el turno de las expresiones de minoría.

Embed Lourdes Arrieta pasó de sacarse una foto desafiante junto a Astiz y otros genocidas en Ezeiza a querer dar lástima con este llantito insufrible en una sesión casi vacía de Diputados. No va un año de gobierno y ya no queda liberotario que no se haya dobladopic.twitter.com/FsyCkxiVqL — Juan Ignacio Provéndola (@juaniprovendola) November 28, 2024

Arrieta había sido expulsada hace meses del bloque de LLA por sus diferencias en torno a la visita que realizó un grupo de legisladores, ella incluida, a represores de la última dictadura militar.

“Yo no respondo a Macri ni a Cristina. Yo no respondo ni siquiera al Poder ejecutivo, porque me echaron. Estoy sola, dando la cara. Saben que no tengo nada que ocultar. Estoy limpia y libre de toda contaminación. No le debo nada a nadie”, explicó.