Tras una despedida multitudinaria, el sable corvo de José de San Martín arribó a Santa Fe

La pieza salió del museo porteño el jueves a las 8:45, bajo un estricto operativo de seguridad que incluyó personal especializado en conservación y una guardia del Regimiento de Granaderos a Caballo. El sable fue trasladado hasta Aeroparque, donde arribó cerca de las 11:00, para luego viajar rumbo a Santa Fe y participar de la ceremonia conmemorativa.

El Sable Corvo del General José de San Martín llega al histórico Convento de San Lorenzo y vuelve a pisar el suelo donde se forjó una de las gestas fundacionales de nuestra Patria, a la espera de la Ceremonia de Entrega al Regimiento de Granaderos.

En San Lorenzo, el sable corvo será la figura central de la tradicional recreación del combate de 1813, que se desarrolla en el Campo de la Gloria. El evento contará con un despliegue de entre 30 y 40 granaderos a caballo, quienes reproducirán la histórica carga de caballería desde el punto exacto donde ocurrieron los hechos hasta la ribera del río Paraná. Las autoridades estiman una concurrencia superior a las 60.000 personas.

Si bien el sable corvo es el símbolo máximo de la gesta sanmartiniana, historiadores recuerdan que el Libertador no lo utilizó específicamente en el Combate de San Lorenzo, aunque sí fue parte central del armamento que lo acompañó durante el resto de la campaña continental.

Comenzó el traslado del Sable Corvo del General José de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo, donde permanecerá bajo custodia militar permanente.



Un símbolo de nuestra historia, honor y libertad que vuelve al resguardo de quienes heredaron su legado.

El traslado estuvo marcado por escenas de profunda emoción en Buenos Aires. Desde el Museo Histórico Nacional confirmaron que el público, en su mayoría jóvenes, dejó mensajes cargados de sentimiento en el libro de visitas. “Hubo gente que se iba llorando”, señalaron fuentes del MHN, en referencia a la despedida de la pieza que permaneció en exhibición desde 2015.

Tras los homenajes en Santa Fe, el sable corvo regresará a la Ciudad de Buenos Aires, donde será exhibido a partir de este domingo en el Regimiento de Granaderos a Caballo, en el barrio porteño de Palermo.

sable corvo Esa determinación quedó expresada en su testamento de 1844

A partir de mañana domingo, el sable tendrá un nuevo hogar. El Regimiento de Granaderos a Caballo invitó a la ciudadanía a visitar la reliquia en su sede del Cuartel de Palermo (Av. Luis María Campos 554).

Horarios: De miércoles a domingo y feriados, de 11 a 19 horas.

Costo: Entrada libre y gratuita.