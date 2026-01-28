Javier Milei oficializará la restitución del sable corvo de San Martín a los Granaderos

La emblemática pieza histórica dejará de estar bajo la tutela del Museo Histórico Nacional (MHN), en San Telmo, donde se encontraba resguardada desde hace más de una década, para volver a la unidad militar que históricamente tuvo a su cargo su custodia. El traspaso se hará efectivo a partir del 7 de febrero, luego del acto oficial por el 213° Aniversario del Combate de San Lorenzo, que se realizará en el municipio santafesino homónimo.

Según la información municipal, Milei fue invitado formalmente a participar del homenaje y será el encargado de entregar la reliquia a sus nuevos custodios durante el acto central. Desde la Secretaría de Cultura de la Nación confirmaron que el cambio se concretará tras la firma del decreto presidencial, que contará con su correspondiente fundamentación e informe técnico, elaborado por la Subsecretaría de Patrimonio Cultural de la Nación.

Sable Corvo intinerario

De acuerdo al borrador del decreto, el proceso de traspaso apunta a garantizar la correcta administración, preservación y seguridad de un bien histórico del Estado Nacional. Voceros cercanos al secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, explicaron que la decisión se enmarca en una interpretación jurídica “razonable y de buena fe”, orientada a que el Estado asegure la custodia y conservación del sable.

El Regimiento de Granaderos a Caballo cuenta con antecedentes históricos en la protección de la reliquia: desde 1967, mediante un decreto, la unidad resguarda el sable forjado para el Libertador. La medida actual implica una restitución del criterio vigente antes del 24 de mayo de 2015, cuando un decreto firmado por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner otorgó la tutela al Museo Histórico Nacional.

Sable corvo Desde el 24 de mayo de 2015 el sable se expone en el Museo Histórico Nacional (Romina Santarelli/Ministerio de Cultura de la Nación)

Desde Cultura de la Nación destacaron que el cuartel de Granaderos no es un ámbito ajeno al patrimonio cultural, ya que se trata de un Monumento Histórico Nacional. Además, señalaron que el sable vuelve al espacio institucional históricamente vinculado a su creador y a su función simbólica original. En cuanto al MHN, remarcaron que la institución conserva una reserva de gran valor histórico y continuará abierta al público con normalidad.

En paralelo, se difundió el cronograma de actividades por el 213° Aniversario del Combate de San Lorenzo. Los actos comenzarán el martes 3 de febrero con el izamiento de banderas en la Plaza San Martín, Pino Histórico, Campo de la Gloria; y un homenaje a los caídos en el Cementerio Conventual. El 6 de febrero, la Fanfarria Alto Perú desfilará por la avenida San Martín y encabezará, junto al Regimiento de Granaderos, la ceremonia del cambio de guardia en el Convento San Carlos Borromeo.

El cierre será el sábado 7 de febrero a las 19 horas, con el acto oficial en el Campo de la Gloria, donde se formalizará la entrega del sable corvo al Regimiento de Granaderos a Caballo y se realizará un desfile cívico militar.