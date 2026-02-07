Chaco: un paciente mordió a una enfermera y le tuvieron que amputar un dedo

El hecho ocurrió durante la madrugada del miércoles, cerca de las 5 de la mañana, en el Hospital “Isaac Waisman” de la localidad de General Pinedo, al suroeste de la provincia.

Según informaron fuentes sanitarias y policiales, el paciente ingresó a la guardia en un estado de alteración extrema, con un comportamiento agresivo y descontrolado, presuntamente bajo los efectos del alcohol y sustancias estupefacientes.

Ante la situación, el personal del hospital activó el protocolo correspondiente para casos de salud mental. Sin embargo, mientras era asistido por el equipo médico y se intentaba estabilizarlo, el hombre reaccionó de manera violenta. En medio de un forcejeo, se abalanzó sobre una enfermera y le mordió con extrema fuerza uno de los dedos de la mano derecha.

La enfermera sufrió una lesión gravísima

La agresión provocó una lesión gravísima. De acuerdo al parte médico, la trabajadora de la salud sufrió la amputación traumática de la falange distal del dedo medio, por lo que debió ser atendida de urgencia por sus propios compañeros.

Hasta el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre su evolución ni si fue posible recuperar el fragmento del dedo amputado.

Medios locales difundieron imágenes posteriores al ataque que evidencian la gravedad de la lesión, en las que se observa la mano de la enfermera con abundante sangrado, asistida en un entorno médico esterilizado. Desde el hospital indicaron que incluso no se pudo determinar si el agresor llegó a tragarse el fragmento del dedo durante el ataque.

enfermera-dedo-chaco2

Tras el violento episodio, el paciente fue reducido con la intervención de personal policial y trasladado bajo custodia a un centro de salud mental de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, ubicada a unos 120 kilómetros de General Pinedo, donde permanece internado y bajo observación.

La enfermera realizó la denuncia penal correspondiente y se dio inmediata intervención a la Justicia chaqueña. La causa fue caratulada como “lesiones gravísimas” y continúa en etapa de investigación, mientras se analizan las responsabilidades y la situación procesal del agresor.

El hecho reavivó la preocupación por los reiterados episodios de violencia que enfrenta el personal de salud en hospitales públicos, especialmente en contextos de guardia y atención de pacientes con cuadros de extrema alteración.