Trump presiona a Londres y deja en duda su respaldo sobre Malvinas

La administración de Donald Trump habría advertido al gobierno británico que su respaldo a la posición de Londres sobre las Islas Malvinas podría ser revisado si el Reino Unido no incrementa su gasto militar dentro de la OTAN.
En medio de las diferencias entre Estados Unidos y el Reino Unido por el gasto en defensa dentro de la OTAN, las Islas Malvinas quedaron inesperadamente en el centro de la escena.
Según revelaron medios británicos, funcionarios de la administración de Donald Trump transmitieron a Londres una advertencia: el tradicional respaldo estadounidense a la posición británica sobre el archipiélago podría ser revisado si el Reino Unido no incrementa de manera sustancial su presupuesto militar.
El mensaje habría sido transmitido al gobierno del primer ministro británico, Andy Burnham, en el marco de una revisión más amplia de los compromisos de los países que integran la alianza atlántica. Washington considera insuficiente el esfuerzo británico en materia de defensa y reclama que Londres alcance y mantenga el objetivo de destinar al menos el 2% de su Producto Bruto Interno (PBI) al área militar.
De acuerdo con la información publicada por medios como The Telegraph y The Times, el planteo estadounidense fue resumido en una frase que generó preocupación en Downing Street: "El apoyo estadounidense no es automático". La advertencia adquiere una dimensión especialmente sensible porque entre los aspectos que podrían quedar bajo revisión aparece el respaldo histórico de Washington a Londres en la disputa por la soberanía de las Malvinas.
La cuestión representa un punto delicado para ambos gobiernos. Desde la guerra de 1982, Estados Unidos mantuvo una posición cercana al Reino Unido en términos diplomáticos y militares, aunque formalmente evitó reconocer la soberanía británica sobre las islas. A lo largo de las últimas décadas, Washington sostuvo una política que buscó preservar cierto margen de neutralidad respecto de la disputa entre la Argentina y el Reino Unido.
El episodio se inscribe en la estrategia de Trump para reclamar a los aliados europeos un mayor esfuerzo económico en materia de defensa. Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente estadounidense elevó la presión sobre los integrantes de la OTAN para que incrementen sus presupuestos militares y reduzcan la dependencia de Washington para sostener la seguridad colectiva frente a Rusia.
En ese contexto, el Reino Unido quedó bajo especial observación pese a ser considerado históricamente uno de los principales aliados de Estados Unidos. La posibilidad de que una cuestión tan sensible como Malvinas sea utilizada como elemento de presión representa, por eso, una señal particularmente fuerte.
The Times señaló además que el gobierno británico teme que la advertencia pueda convertirse en una herramienta de negociación de Trump en otros asuntos de la relación bilateral, entre ellos el comercio, la cooperación tecnológica y los acuerdos de seguridad. Para analistas británicos, el planteo resulta consistente con el estilo del mandatario estadounidense, que suele vincular los compromisos militares con otros beneficios o respaldos dentro de su política exterior.
La presión de Washington no sería exclusiva del Reino Unido. Alemania, España y Canadá también recibieron cuestionamientos y reclamos vinculados con sus aportes a la defensa occidental. Sin embargo, el caso británico adquiere una dimensión particular debido a la relación estratégica entre ambos países y al peso que tiene la cuestión Malvinas en la política exterior de Londres.
En la Argentina, la información fue recibida con cautela. Un eventual cambio en la postura estadounidense podría representar una oportunidad diplomática para Buenos Aires, pero por el momento no existe una modificación oficial de la posición de Washington respecto de la soberanía de las islas.
Especialistas en relaciones internacionales remarcan que Estados Unidos mantuvo durante décadas una suerte de "neutralidad activa" frente al reclamo argentino y la posición británica. Por eso, cualquier modificación concreta requeriría una definición formal de la Casa Blanca y no podría desprenderse únicamente de las advertencias vinculadas con el gasto de defensa.
La disputa por las Malvinas vuelve así a quedar atravesada por una discusión geopolítica de mayor alcance. El reclamo de Trump para que Europa incremente su inversión militar abrió una grieta con algunos de sus principales aliados y, en el caso del Reino Unido, sumó un elemento de presión de enorme sensibilidad para Londres: el eventual respaldo de Estados Unidos a su posición sobre las islas.
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