Trump presiona a Londres y deja en duda su respaldo sobre Malvinas

La cuestión representa un punto delicado para ambos gobiernos. Desde la guerra de 1982, Estados Unidos mantuvo una posición cercana al Reino Unido en términos diplomáticos y militares, aunque formalmente evitó reconocer la soberanía británica sobre las islas. A lo largo de las últimas décadas, Washington sostuvo una política que buscó preservar cierto margen de neutralidad respecto de la disputa entre la Argentina y el Reino Unido.

Trump presiona a los miembros de la OTAN

El episodio se inscribe en la estrategia de Trump para reclamar a los aliados europeos un mayor esfuerzo económico en materia de defensa. Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente estadounidense elevó la presión sobre los integrantes de la OTAN para que incrementen sus presupuestos militares y reduzcan la dependencia de Washington para sostener la seguridad colectiva frente a Rusia.

En ese contexto, el Reino Unido quedó bajo especial observación pese a ser considerado históricamente uno de los principales aliados de Estados Unidos. La posibilidad de que una cuestión tan sensible como Malvinas sea utilizada como elemento de presión representa, por eso, una señal particularmente fuerte.

The Times señaló además que el gobierno británico teme que la advertencia pueda convertirse en una herramienta de negociación de Trump en otros asuntos de la relación bilateral, entre ellos el comercio, la cooperación tecnológica y los acuerdos de seguridad. Para analistas británicos, el planteo resulta consistente con el estilo del mandatario estadounidense, que suele vincular los compromisos militares con otros beneficios o respaldos dentro de su política exterior.

La presión de Washington no sería exclusiva del Reino Unido. Alemania, España y Canadá también recibieron cuestionamientos y reclamos vinculados con sus aportes a la defensa occidental. Sin embargo, el caso británico adquiere una dimensión particular debido a la relación estratégica entre ambos países y al peso que tiene la cuestión Malvinas en la política exterior de Londres.

Cautela en la Argentina

En la Argentina, la información fue recibida con cautela. Un eventual cambio en la postura estadounidense podría representar una oportunidad diplomática para Buenos Aires, pero por el momento no existe una modificación oficial de la posición de Washington respecto de la soberanía de las islas.

Especialistas en relaciones internacionales remarcan que Estados Unidos mantuvo durante décadas una suerte de "neutralidad activa" frente al reclamo argentino y la posición británica. Por eso, cualquier modificación concreta requeriría una definición formal de la Casa Blanca y no podría desprenderse únicamente de las advertencias vinculadas con el gasto de defensa.

La disputa por las Malvinas vuelve así a quedar atravesada por una discusión geopolítica de mayor alcance. El reclamo de Trump para que Europa incremente su inversión militar abrió una grieta con algunos de sus principales aliados y, en el caso del Reino Unido, sumó un elemento de presión de enorme sensibilidad para Londres: el eventual respaldo de Estados Unidos a su posición sobre las islas.