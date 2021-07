Un gobierno demasiado condicionado en materia de relaciones exteriores

Es un mal momento para Cuba, Venezuela y Nicaragua, que el gobierno argentino considera que no puede cuestionar. Alberto Fernández condicionado y cuestionado.

El Presidente necesita mejores asesores. No puede ser que cada vez que le hacen una pregunta incómoda, responda admitiendo su desconocimiento sobre tal o cual tema. En realidad, no es "tal o cual tema"; en general las polémicas sobre sus dichos surgen a partir de cuestiones controversiales para el espacio que él formalmente encabeza. Hablamos puntualmente de lo que sucedió esta última semana cuando Jorge Rial le preguntó sobre las protestas en Cuba y Alberto Fernández dijo no conocer exactamente la dimensión del problema en la isla.