-"Al principio yo lo seguía, la verdad es que fue mi gran maestro y tenía una admiración absoluta. De chiquito me empezó a llevar a las obras cuando yo tenía 4 o 5 años, los sábados a la mañana. En esa época me divertía. Después ya empezó a ponerse más denso, porque a los 12 años me llevaba de viaje a reuniones eternas donde yo no entendía nada. Yo le decía: ‘Papá, quiero jugar al fútbol, no entiendo nada de esto’; y él me respondía: ‘Algo te va a quedar’".

-“Si tengo que agradecerle algo es el ejemplo, no hay nada más importante que predicar con el ejemplo, eso es lo más potente que uno puede hacer a la hora de liderar o enseñar. Cuando yo veía que mi padre todos los días arrancaba a las siete de la mañana eso ya se te inculca, te queda".

-"Se me hizo insoportable, muy duro, porque mi mentor, mi profesor y mi padre de pronto boicoteaba mi trabajo y eso me enloquecía. Se transformó casi en un enemigo de lo que yo hacía y, encima, dolía porque era alguien cercano".

-“Me lancé a la presidencia de Boca porque quería un lugar que me pusiera a prueba y dejar de ser 'el hijo de'".

-“Duele que mi padre haya tomado una posición pública innecesaria, podría haberse ahorrado esos comentarios. Nunca estuvo de acuerdo con que me dedique a la política. Tiene 80 años, a esta altura no le puedo andar diciendo qué es lo que tiene que hacer. Pero por respeto a mis hijos, lo que le tenga que decir lo haré personalmente” (en 2010, cuando Franco Macri acusó a su hijo de "robarle" la empresa SOCMA.