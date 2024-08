Vandalizaron la casa de Lionel Messi en Ibiza: el duro mensaje de Javier Milei

Activistas de Futuro Vegetal accedieron este martes a la propiedad que Lionel Messi tiene en Ibiza, España, y lanzaron pintura roja y negra a la fachada, mientras portaban una pancarta en las que podía leerse "Help the Planet - Eat the Rich - Abolish the Police" ("Ayuda al planeta, cómete un rico y abolir la policía", en inglés). El colectivo luego dio a conocer esta acción a través de sus redes sociales, donde denunciaron que “la mansión se trata de una construcción ilegal que el futbolista adquirió por la exorbitante cifra de 11 millones de euros”.