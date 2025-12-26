Política |

Venezuela liberó 71 presos políticos pero el argentino Nahuel Gallo sigue detenido en El Rodeo I

La exclusión del agente argentino profundiza la preocupación de su familia y mantiene la tensión diplomática entre Buenos Aires y Caracas.

Venezuela anunció la liberación de 71 presos políticos, aunque la medida no incluyó al gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido desde hace más de un año. La decisión renovó la angustia de su entorno cercano y volvió a poner el foco en su situación, marcada por el aislamiento, la falta de contacto con su familia y denuncias constantes por violaciones a los derechos humanos.

ADEMÁS: Donald Trump confirmó el ataque del ejército de Estados Unidos al Estado Islámico

Gallo permanece preso en la cárcel de El Rodeo I, un penal cercano a Caracas señalado por sus condiciones extremas de detención. Su esposa, María Alexandra Gómez, denunció que el gendarme es víctima de "tortura psicológica" y "amenazas de muerte" por parte de las autoridades penitenciarias. Según relató, desde el momento de su detención no pudieron volver a verlo ni hablar con él, lo que calificó como una desaparición forzada.

Rodeo I Caracas
El Rodeo I, la prisión de Caracas donde fueron trasladados los presos políticos.

El Rodeo I, la prisión de Caracas donde fueron trasladados los presos políticos.

La mujer advirtió que los custodios y directores del penal ejercen violencia sistemática contra los detenidos y aseguró que Gallo "está aislado e incomunicado", sin acceso a una defensa legal efectiva y sin haber sido presentado ante un tribunal. Además, reveló que desde la dirección del penal se habrían realizado advertencias contra los extranjeros: “ El director de ese recinto les está diciendo que, si los gringos llegan a hacer algo dentro de Venezuela, los primeros que se van a morir van a ser los extranjeros”.

ADEMÁS: El Senado debatirá este viernes el Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal

Desde el Gobierno Argentino, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, calificó el caso como "inadmisible" tras reunirse con la familia del gendarme. La situación también impacta en el vínculo entre Argentina y Venezuela, que ya atraviesa un momento delicado por sus diferencias políticas y alianzas internacionales.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados