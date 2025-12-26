Venezuela liberó 71 presos políticos pero el argentino Nahuel Gallo sigue detenido en El Rodeo I

Gallo permanece preso en la cárcel de El Rodeo I, un penal cercano a Caracas señalado por sus condiciones extremas de detención. Su esposa, María Alexandra Gómez, denunció que el gendarme es víctima de "tortura psicológica" y "amenazas de muerte" por parte de las autoridades penitenciarias. Según relató, desde el momento de su detención no pudieron volver a verlo ni hablar con él, lo que calificó como una desaparición forzada.

Rodeo I Caracas El Rodeo I, la prisión de Caracas donde fueron trasladados los presos políticos.

La mujer advirtió que los custodios y directores del penal ejercen violencia sistemática contra los detenidos y aseguró que Gallo "está aislado e incomunicado", sin acceso a una defensa legal efectiva y sin haber sido presentado ante un tribunal. Además, reveló que desde la dirección del penal se habrían realizado advertencias contra los extranjeros: “ El director de ese recinto les está diciendo que, si los gringos llegan a hacer algo dentro de Venezuela, los primeros que se van a morir van a ser los extranjeros”.

Desde el Gobierno Argentino, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, calificó el caso como "inadmisible" tras reunirse con la familia del gendarme. La situación también impacta en el vínculo entre Argentina y Venezuela, que ya atraviesa un momento delicado por sus diferencias políticas y alianzas internacionales.