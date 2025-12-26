Donald Trump confirmó el ataque del ejército de Estados Unidos al Estado Islámico

Donald Trump sigue subiendo la presión sobre Venezuela. Donald Trump sigue subiendo la presión sobre Venezuela.

El presidente estadounidense publicó en su red Truth Social este mensaje: "Esta noche, bajo mi dirección como comandante en jefe, Estados Unidos lanzó un poderoso y letal ataque contra la escoria terrorista de ISIS en el noroeste de Nigeria, el cual ha estado atacando y matando de forma cruel, principalmente, a cristianos inocentes, en niveles no vistos durante muchos años, ¡e incluso siglos!".

"El Departamento de Guerra ejecutó varios ataques perfectos. Si no detenían la masacre de cristianos, iban a pagar un alto precio, y esta noche así fue", agregó Trump.

El 31 de octubre, Trump afirmó en Truth Social que, en Nigeria, muchos cristianos estaban siendo asesinados en manos de "islamistas radicales", declarando que el país africano era un "país de especial preocupación".

El gobierno nigeriano rechazó inmediatamente las afirmaciones de Trump, afirmando que las acusaciones "no reflejan la situación real" y prometiendo combatir el terrorismo. A partir de eso, el mandatario estadounidense acusó al gobierno nigeriano de no hacer lo suficiente para impedir el asesinato de cristianos.

En noviembre, Trump expresó que las fuerzas armadas de EE.UU. "podrían entrar perfectamente" en Nigeria para "aniquilar por completo a los terroristas islámicos que cometen estas horribles atrocidades".