Argentina denunció en la ONU la detención de Nahuel Gallo en Venezuela

Carlos Foradori, representante del Gobierno argentino ante organismos internacionales en Ginebra, Suiza, alertó que la falta de una respuesta concreta frente a detención del uniformado equivale a avalar violaciones graves a los derechos humanos por parte del presidente Nicolás Maduro.

En su presentación, el diplomático argentino sostuvo que la información acumulada sobre la situación venezolana es contundente y no admite doble lecturas.

Sostuvo que desde hace más de una década se registran prácticas sistemáticas como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual y persecución política.

Embed | ÚLTIMA HORA: Argentina denunció ante la ONU la desaparición forzada de Nahuel Gallo: "El silencio o la inacción frente al sufrimiento documentado, implica complicidad y una traición flagrante a los defensores de la libertad". pic.twitter.com/VArVejrfeX — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) December 16, 2025

Foradori detalló que el gendarme argentino permanece privado de su libertad desde hace más de un año, sin orden judicial conocida, incomunicado y sin acceso a asistencia consular ni a una defensa independiente.

Según denunció, el gobierno venezolano lo acusaron de atentar contra la seguridad del Estado en circunstancias que consideró absurdas, ya que al momento de su detención ni siquiera había ingresado formalmente al país.

También advirtió que el Consejo de Derechos Humanos no puede mantenerse al margen. Señaló que la neutralidad o la espera pasiva solo favorecen la impunidad y constituyen una falta grave hacia quienes defienden la libertad y el respeto por el derecho internacional.

Por su parte, la activista venezolana Elisa Trotta afirmó que Gallo permanece sin contacto con su familia ni abogados desde hace 365 días y expresó su convicción de que el caso no quedará impune.

La detención de Gallo tuvo lugar el 8 de diciembre de 2024, cuando cruzó desde Colombia por un paso fronterizo terrestre con el objetivo, según indicaron el Gobierno argentino y su familia, de reencontrarse con su pareja y su hijo