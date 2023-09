Organizado por el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), del que Villarruel es presidenta honoraria, y por la legisladora Lucía Montenegro -también de LLA-, el encuentro se llevó a cabo en el Salón Dorado del Parlamento capitalino. "Después de 40 años de una visión amputada de los derechos humanos y de demonizarnos, ya no les tenemos ningún miedo”, sostuvo la diputada nacional.

“El Estado en democracia nos está violando los derechos humanos para garantizarle la impunidad a un grupo de violentos que hoy gozan de libertad y de las garantías que les da nuestra democracia”, afirmó Villarruel, luego de las exposiciones de Lorenza Ferrari, Graciela Saraspe y Arturo Larrabure: tres familiares de víctimas del ERP y Montoneros en actos que se produjeron antes del golpe de Estado de 1976 y el inicio de la última dictadura militar.

En esa línea, Villarruel insistió: “Durante 40 años las víctimas del terrorismo fueron barridas bajo la alfombra, se las negó. Ningunas de estas víctimas tiene justicia, no pueden saber la verdad de lo que sufrieron, no pueden tener una reparación, ni siquiera moral, de lo que sufrieron. Lo sufrieron de aquellos que quisieron imponer una tiranía de izquierda”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FVickyVillarruel%2Fstatus%2F1698803845546066113%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1698803845546066113%7Ctwgr%5E3486050eaccfa30a13bbb9b592130aff9c528853%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fpolitica%2Fcomenzo-el-acto-de-victoria-villarruel-por-las-victimas-del-terrorismo-nid04092023%2F&partner=&hide_thread=false Los DDHH son para todos. Invocar la democracia y a los DDHH sin dejar que podamos expresarnos o ejercerlos es la muestra más acabada de q son violentos, autoritarios y nos creen ciudadanos de 2da. Mi abrazo a todas las víctimas del terrorismo que son sometidas a este destrato. — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) September 4, 2023

"Los que se oponen a este homenaje son los que tienen manchadas las manos con la sangre de nuestros seres queridos, son los que monopolizan el recuerdo porque en nombre de Montoneros y el ERP no nos dejan ni siquiera recordar a nuestros seres queridos", sostuvo la compañera de fórmula de Javier Milei.

Por su parte, Lucía Montenegro consideró que "es necesaria una memoria integral, una memoria completa, que sobrevuele el oscuro territorio del negacionismo actual y que reivindique la historia en su totalidad".

"La verdad a medias no es verdad: es maldad, es mentira”, opinó la legisladora porteña de LLA. Y completó: “No estamos reivindicando la dictadura ni las trágicas consecuencias de esa violación del pacto democrático. Es más, nuestro espacio lo repudia de forma clara y contundente”.

Por su parte, Lorenza Ferrari, madre de Laura Ferrari, que a los 18 años murió por un coche bomba de Montoneros, manifestó que "acá hubo terrorismo, hubo una guerra, plazca o no plazca, así fue". "Se mataron entre hermanos por sus ideales equivocados, pienso yo, no pensando en las víctimas inocentes que son nuestros hijos y nuestros padres. Nunca fueron reconocidos: hace 48 años que estoy luchando para esto", dijo.

Asimismo, Graciela Saraspe, hija de Héctor Saraspe, que murió en Santa Lucía (Tucumán) en 1974, recordó que a su papá "lo mataron de dos tiros". "Ahí empezó nuestra lucha con mi madre, nervios, miedo, pánico, porque ellos controlaban el pueblo”, comentó sobre el ERP. “Mi papá tenía 28 años y lo dejaron como un perro. Nos amenazaban que nos iban a secuestrar, a matar. Yo agradezco a Vicky (por Villarruel), porque cuando yo estaba en la oscuridad ella me dio una luz de esperanza", agregó.

En tanto, Arturo Larrabure recordó el secuestro y muerte de su padre, Argentino del Valle Larrabure. “El 11 de agosto de 1974 comenzó la tragedia para mi familia”, señaló para relatar que su padre fue secuestrado por unos 120 militantes del ERP en la Fábrica Militar de Villa María, durante una fiesta en el casino de suboficiales.

“No hay justicia, no hay memoria, no hay verdad, no hay historia. Hay una mentira falaz, un relato que de alguna manera nos consume día a día”, concluyó.

Embed

NOTICIA EN DESARROLLO.