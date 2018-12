Vidal habló sobre el retiro del intendente Arroyo en un acto

"No sé muy bien lo que pasó porque cuando yo llegué el intendente ya no estaba. La verdad que a mí nunca me importó mucho ni el protocolo ni el lugar que me tocaba ocupar en un acto", explicó Vidal al respectoen diálogo con FM Atlántica.

El viernes pasado, el jefe comunal fue colocado detrás de una valla junto al público, los periodistas y algunos de sus ministros, mientras que la mandataria provincial se mostró junto al diputado nacional Guillermo Montenegro, posible candidato en ese partido.

Esto fue en el marco de la inauguración de las playas públicas del Museo Mar, que encabezó Vidal.

La gobernadora aseguró que lamenta la actitud de Arroyo pero aclaró que durante el acto sí "estaba la gente, que es de verdad la que importa, la que cuenta".

"Yo creo que la gente nos valora por lo que hacemos, no por el lugar que ocupamos en un acto y dónde estamos parados o cómo está nuestro nombre en un cartel. Nos valora por nuestro compromiso de todos los días y nos evalúa en cada elección por eso", señaló Vidal durante la entrevista radial.