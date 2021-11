Vidal: "La mayoría de los argentinos dijo basta"

"Estamos todos muy emocionados por el voto que expresaron los argentinos en las urnas, hablaron y fueron con toda su convicción. La mayoría de los argentinos dijo basta. Esta noche el triunfo es de ustedes, no pudieron con nosotros. Ganaron nuestros valores, nuestros principios y nuestra dignidad. Los argentinos no tienen dueño, nosotros no somos tus jefes, somos tus empleados. Los votos no se compran", declaró Vidal.

En referencia a Juntos por el Cambio destacó: "Todos somos un equipo, compartimos los mismos valores y las mismas convicciones. Gracias a todos por poner el cuerpo, demostraron que juntos somos mejores. Este voto contundente es también un reconocimiento a como se hacen las cosas en la Ciudad".

"Venimos de tiempos con mucho dolor, tengo claro que esta noche no es de festejo pero sí es de esperanza y comienzo nuevo. Mañana cuando nos despertemos nos vamos a dar cuenta que somos parte de algo mucho más grande, vamos a ser más fuertes. Tenemos que estar orgullosos porque el camino de dignidad y verdad lograron los cinco senadores del Congreso", concluyó la nueva diputada de la Ciudad.

Quién también mostró su alegría por el resultado obtenido fue el cuatro candidato de la lista, Ricardo López Murphy: "Conmovido y emocionado por este extraordinario triunfo. Este es el punto de partida para poner fin al desquicio y al derrumbe de nuestra querida patria. Los republicanos vinimos a esta enorme coalición con una finalidad muy clara: Engrandecerla, matizarla y asegurar una defensa enfática de la libertad. Vinimos también a asegurar los derechos que impone nuestra constitución, no vamos a perimir la violación del derecho de propiedad e iniciativa privada".

"Vamos a ser firmes como corresponde, lo hemos prometido y lo vamos a hacer. No contarán con nosotros para ninguna suba de impuestos, en la Argentina se necesita confianza, inversión y trabajo. Se necesita el trabajo honrado y no vivir de la limosna de estatales. Vamos a terminar con la idea de que las victimas son victimarios y vamos a asegurarle a la Argentina que se puede vivir en libertad", continuó.



"El tiempo que viene, el 2022, es para fortalecer la coalición, ampliarla y dotarla con un plan capaz de lidiar con la gravedad de la hora. Asegurar una narrativa que nos cohesione más, darle la gobernanza que le de a todo nuestro pueblo la confianza en este instrumento. No es el tiempo de disputar candidaturas, la candidatura es en el 2023, ahora a consolidar la coalición y la alternativa de gobierno", finalizó López Murphy.