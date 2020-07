Vilma Ibarra acusó de misógino y maltratador a Jorge Lanata

Tras la repercusión que obtuvo esta observación del periodista, Vizzotti decidió aclarar sus palabras: “Tener sólo un resfrío leve no es síntoma de coronavirus. Tenemos más de 17.000 muestras de virus respiratorios en el país y el 95% de ellas pertenecen al virus Sars Cov_2”. Además la secretaria le pidió a la población que no minimice ningún síntoma ya que todavía no hay un tratamiento ni una vacuna.

Lejos de tomar cómo válida esta aclaración, Lanata salió con los tapones de punta: “No sólo cambió de opinión, no sé si se fijaron. También cambió de look”. Y remató al mostrar la foto de una modelo: “Acá la vemos al principio de la pandemia con anteojos, mirá. Y en esta otra foto, un poco más actual, sin anteojos. Así se empieza, Carlita. Porque tres pandemias más y podés terminar así”.

Haciéndose eco de esta apreciación, Vilma Ibarra decidió repudiar al conductor a través de su cuenta de Twitter. “Despreciable la misoginia de Jorge Lanata y repudiable su maltrato. Siempre, siempre, del lado Carla Vizzotti de la vida. Ya es hora de que las mujeres no tengamos que soportar este tipo de agresiones. #EsViolenciaPolitica”, publicó la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia.

ADEMÁS:

Andy Kusnetzoff dio positivo de coronavirus: "Tenía mucha tos, pero nunca fiebre"

La nueva grieta: Pablito Ruiz contra el "Midachi" Del Sel