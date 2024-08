Alberto Fernández presentó su renuncia a la presidencia del PJ

Si bien tras la derrota electoral de Unión por la Patria el año pasado las acciones del PJ estaban en stan by y no había reuniones, en los papeles el expresidente seguía siendo el titular de la fuerza. Ahora, el partido deberá elegir nuevas autoridades, La salida de Fernández se conoció a través de un comunicado.

"Ante diversas manifestaciones periodísticas y la denuncia relacionada a cuestiones de género que son de público conocimiento y para no manchar los honores que me merece el Partido Justicialista, tengo el deber político y moral de expresarme, aguardando que la situación se aclare", subrayó el expresidente.

En el texto, Fernández sostuvo que "de ninguna manera" iba a dejar "que el gobierno aproveche esta denuncia para ocultar los terribles problemas que tiene el pueblo argentino".

"Convencido que nuestra organización partidaria no convalida el silencio y creyendo prudente no intervenir en ningún proceso judicial, siempre teniendo en alto el legado de Juan Domingo Perón y Eva Perón con mucho dolor he decidido renunciar a la presidencia del Partido Justicialista Nacional", agregó el ex jefe de Estado.

renuncialbertofernandezpj.jpeg El comunicado de Alberto Fernández sobre su renuncia a la presidencia del PJ.

Allanaron el departamento de Alberto Fernández y le incautaron el celular

El alejamiento de Fernández del PJ se produjo en medio de un allanamiento a su departamento de Puerto Madero, ordenado por la Justicia en la causa por violencia de género Fabio Yañez inició en su contra. Según fuentes judiciales, el objetivo del procedimiento fue secuestrarle el teléfono celular.

La orden del allanamiento fue pedida por los fiscales del caso Ramiro González y Carlos Rívolo, y materializada por personal de Policía Federal en el departamento de Fernández en Puerto Madero. El operativo se dio luego de que la causa fuera sorteada y quedara nuevamente en manos del juez Julián Ercolini, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal 10. En ese contexto, el exmandatario designó a la abogada Silvina Carreira como su defensora.

El expediente 2539/2024, que había tenido su origen en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 11, a cargo de Ercolini, fue sorteado y recayó en el juzgado de origen del mismo magistrado.

El legajo fue extraído de la causa de origen sobre supuestas irregularidades en el contrato de seguros durante la gestión de Fernández, después de que en el transcurso de esa investigación se hallaran en un celular incautado pruebas de la presunta agresión del exmandatario a la Yáñez.

El fiscal Rívolo, a cargo de la causa de los seguros, instruyó el sorteo para el nuevo expediente, que recayó en el Juzgado 10, a cargo de Ercolini. Con el cambio de juzgado, el fiscal que intervendrá ahora es Ramiro González, y el expresidente ya fue notificado de la nueva carátula.