Alberto Fernández designó a su abogada en la causa por violencia de género

"He tenido conocimiento de la presente causa y por ello vengo a ponerme a derecho en el marco de esas actuaciones", expresó Fernández en la presentación que hizo ante el juez Julián Ercolini.

El mandatario solicitó al magistrado que "dada la urgencia de conocimiento de las actuaciones", se vincule a Carreira "lo más pronto posible al sistema para poder aceptar el cargo y tomar vista de los motivos en los cuales versa esta causa".

La causa contra Fernández por violencia de género fue sorteada hoy y quedó nuevamente en manos del juez Julián Ercolini, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal 10.

image.png

El expediente 2539/2024, que había tenido su origen en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 11, que Ercolini subroga, fue sorteado y recayó en el juzgado de origen del mismo magistrado, según supo la de fuentes oficiales.

El legajo fue extraído de la causa de origen sobre supuestas irregularidades en el contrato de seguros durante la gestión de Fernández, después de que en el transcurso de esa investigación se hallaran en un celular incautado pruebas de la presunta agresión del exmandatario a Yáñez.

Yáñez denunció el martes último a Fernández por "violencia física y "terrorismo psicológico", y en las últimas horas trascendieron dos fotos de la exprimera dama con marcas de golpes en un ojo y un brazo.

Fabiola Yañez Primera Dama Violencia de Género Alberto Fernández Presidente.jpg Fabiola Yañez acusó a Alberto Fernández por violencia de género.

Para Luis D´Elia, Alberto Fernández "le está haciendo daño a la política"

El dirigente social Luis D´Elia consideró que el ex presidente Alberto Fernández "le está haciendo daño a la política" al considerar qué se puede esperar de la sociedad si el ex primer mandatario le da una "terrible golpiza" a su ex mujer Fabiola Yañez.

En declaraciones a Radio Colonia, D´Elia dijo que habló el domingo con Fernández previo a que se conozcan las fotos con Fabiola Yañez con la cara golpeada, pero le había negado que él le haya pegado a su ex mujer.

Tras conocerse las fotos, D´Elia hizo un posteo en X que decía: "Si tiene un poco de dignidad tiene que encerrarse en su dormitorio, hacerle una carta pidiendo perdón a Fabiola, a sus hijos, a sus compañeros y al Pueblo Argentino y pegarse un tiro en la cabeza".

Ante esa declaración, Fernández dijo: "Luis, yo no hice eso. No entiendo cómo podés creer que hice eso".

Ante la falta de respuesta de D´Elia, Fernández le responde "Lamento que creas que yo soy capaz de hacer algo así... Por lo menos escucharme antes de que me pegue el tiro".

En declaraciones a Radio Colonia dijo que, cuando habló el domingo "nadie sabía de estas fotos" y añadió: "Si el Presidente de la República le da tremenda paliza a su mujer ¿Qué le queda al resto de la sociedad?", se preguntó el dirigente social.

D´Elia agregó: "Tengo una calentura infinita. Estoy lleno de indignación, me siento completamente estafado. Esto le hace mucho daño a la política".

Al ser consultado si pensaba llamarlo, D´Elia señaló que no piensa hablar porque se siente "profundamente estafado" .

Puntualizó que que "no puede hacer lo que hizo, no lo tiene derecho hacer ningún hombre puede hacer y menos el Presidente de la Republica".

Sobre el video difundido de Fernández con Tamara Pettinato, D´Elia dijo: "Hay que tener dignidad y no podía el Presidente hacer esas cosas y menos en la Casada Rosada, en un momento que el país sufría" una pandemia que lo obligaba a tener encerrado en sus casa