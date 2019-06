Zulemita Menem descartó ser candidata a diputada en La Rioja

"Zulemita (Menem) podría ser candidata a diputada nacional en una lista del peronismo, para competir en las Paso con Álvarez y ambos traccionar votos para Juntos por el Cambio", había dicho Yoma.

Sin embargo, ni Pichetto ni Frigerio vieron con tan buenos ojos la propuesta ya que, si bien reconocen la importancia de los Menem dentro de la provincia riojana, prefieren consensuar una lista de unidad con el peronista Felipe Álvarez y los radicales.

Más allá de los rumores, la propia Zulemita descartó, a través de su cuenta personal de Twitter, ser candidata. "No soy candidata a nada y no lo seré, amo mi provincia, voy a seguir ayudando desde el lugar que lo hice siempre, sin banderas políticas, desde el corazón que es algo que algunos políticos de nuestra provincia olvidaron", escribió.

Embed Solo aclarar que no soy candidata a nada y no lo sere, amo mi provincia , voy a seguir ayudando desde el lugar que lo hice siempre , sin banderas politicas desde el corazon q es algo q algunos politicos de nuestra provincia olvidaron. @LANACION @perfilcom @infobae @clarincom — zulema menem (@zulemitamenem) 19 de junio de 2019

El peronismo riojano, con buena relación con el macrismo, pretende dos de las tres bancas de diputados nacionales. Todo indica que sería Álvarez (a quien la justicia electoral riojana le impidió asumir como diputado provincial en 2017 a partir de una impugnación) quien encabece la lista de legisladores, ya que su postulación cuenta con el aval del peronismo y del radicalismo. La segunda candidatura estaría en manos de una mujer y sería del arco radical.

Hace algunos meses, Zulema reconoció que le gustaría incursionar activamente en la política. "Es verdad que en La Rioja me están llamando para participar, pero todavía no lo tengo muy decidido. Me están ofreciendo para (postularse a) diputada nacional por La Rioja, lo estoy pensando". Con su aclaración a través de las redes sociales, queda confirmado que da un paso al costado de la política.

Más allá del armado electoral en algunas provincias, Pichetto tiene como desafío volver a conformar un bloque en la Cámara de Senadores. Tras su salida del interbloque Alternativa Federal, que quedó acéfalo, el legislador busca sumar al titular del sindicato petrolero, y senador nacional, Guillermo Pereyra, al salteño Juan Carlos Romero (que responde a Juan Manuel Urtubey), a Carlos Menem y a Carlos Reutemann.