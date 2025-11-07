Absolvieron a acusado de un asesinato en Ezpeleta en 2023

Se trata de un caso que tuvo mucha relevancia cuando ocurrió, ya que la primera hipótesis que trascendió en aquel entonces fue que el crimen se cometió por la comercialización de una bicicleta y una deuda que mantenían los agresores con el fallecido. Más de dos años después, eso no se pudo confirmar, pero lo que sí saben es que el principal apuntado permaneció preso injustamente.

La víctima, Emanuel David Frías, un exconvicto que vivía en el barrio Los Alamos de Quilmes, fue asesinado a balazos en la madrugada del 18 de mayo del mencionado año. No hubo testigos, nadie vio el momento justo del ataque, y los testimonios fueron tras una persona que salió corriendo a metros de la escena donde se produjo la fatal balacera. Investigadores de la Comisaría Tercera de Quilmes fueron tras los pasos de Walter Nahuel Galla y lo capturaron.

Este estuvo detenido desde aquel entonces hasta el juicio por jurados, que se celebró en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1, en el cual lo absolvieron por falta de pruebas acerca de su participación o responsabilidad en el hecho. Según indicó la fiscal de la causa, María Julia Bottaso, hubo testigos que se contradijeron y pidió que la investigación vuelva a la Fiscalía de Instrucción.

“Ninguno de los testigos durante el juicio da certeza de que Galla sea el autor del homicidio de Farías. Lo que vale es lo que se escuchó acá en el juicio y nadie vio a Galla. No hay testigos presenciales del homicidio”, indicó la letrada al momento de anunciar que iba a desistir de las acusaciones correspondientes. Y agregó que “la viuda sostuvo en todo momento que Galla no es el autor".

Por otro lado, apuntaron contra dos vecinos del barrio que estaban involucrados en constantes actividades ilícitas, quienes serían los presuntos asesinos de Frías. Todo habría comenzado cuando la víctima le vendió a uno de ellos una bicicleta por una suma de 9 mil pesos. Cuando le fue a cobrar, el agresor le pagó poco más de la mitad y eso habría dado origen al conflicto.

Así las cosas, Galla salió en libertad y retornará a su hogar, mientras que la investigación dará un giro de 180 grados para dar con el paradero de los verdaderos responsables de este homicidio que sacudió a toda la comunidad y que aún no tiene resolución. Familiares del fallecido pidieron que los asesinos paguen por lo que hicieron y esperan respuestas inmediatas tras este juicio.