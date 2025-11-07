En Quilmes siguen evaluando los posibles refuerzos

Cuando el Cervecero sea habilitado por la FIFA, podría llegar el volante Juan Cruz Esquivel, con el pase perteneciente a Tigre. También se menciona al marcador central David Valdez
Quilmes finalmente no jugó el amistoso que tenía previsto ante la Reserva de Platense, debido al clima inestable con lluvias, por lo tanto el plantel se abocó a las tareas físicas en el estadio Centenario y mientras tanto evalúa si habrá algunos refuerzos, con la mira en el venidero campeonato 2026 de la Primera Nacional. Podría haber una posibilidad del arribo del volante Juan Cruz Esquivel, de 25 años y con el pase perteneciente a Tigre, pero con antecedente en San Martín de Tucumán y el marcador central David Valdez, ex Chaco For Ever.
Cuando el club tenga la habilitación para incorporar por parte de FIFA, podrá traer a los jugadores necesarios del mercado local, acorde al acotado presupuesto, pero de momento aún busca sellar las continuidades de Federico Tévez, Marcos Roseti y Federico Pérez.
El primer nombre que sugirió el DT Alfredo Grelak fue el volante ofensivo Ricardo Blanco, de 35 años y con pasado en Chacarita Juniors, pero debido a los altos números que maneja la directiva funebrera no podría concretarse.
Asimismo, también interesa el volante Esquivel, de gran labor en San Martín de Tucumán, y el defensor Valdez. Si no se concreta el arribo de estos futbolistas, el plan C es el defensor Segundo Rodríguez, de 21 años y actualmente con excelente nivel en Berazategui.
