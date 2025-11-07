En Quilmes siguen evaluando los posibles refuerzos

Cuando el club tenga la habilitación para incorporar por parte de FIFA, podrá traer a los jugadores necesarios del mercado local, acorde al acotado presupuesto, pero de momento aún busca sellar las continuidades de Federico Tévez, Marcos Roseti y Federico Pérez.

El primer nombre que sugirió el DT Alfredo Grelak fue el volante ofensivo Ricardo Blanco, de 35 años y con pasado en Chacarita Juniors, pero debido a los altos números que maneja la directiva funebrera no podría concretarse.

Asimismo, también interesa el volante Esquivel, de gran labor en San Martín de Tucumán, y el defensor Valdez. Si no se concreta el arribo de estos futbolistas, el plan C es el defensor Segundo Rodríguez, de 21 años y actualmente con excelente nivel en Berazategui.