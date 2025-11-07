Defensores de Banfield, con la mira en la Liga Argentina de voley

La satisfacción del equipo de Lomas de Zamora radica en ser un club que llegó a la máxima competencia de este deporte y allí se mantiene de manera regular, dado que será la única institución del territorio bonaerense dado que el torneo actualmente lo disputan equipos porteños y del resto de las provincias.

Como viene sucediendo en las últimas temporadas, Leandro Alegre será la cabeza de grupo como entrenador. Junto a él, acompañarán Sergio García en la preparación física, Patricio Dubois como estadígrafo, Pablo Simonini será el kinesiólogo, Nicolás Corral se desempeñará como asistente, mientras que Franco Yaquemet y Gonzalo Vega cumplirán la función de manager.

En efecto, Defensores de Banfield será uno de los 10 equipos que afrontarán la LVA, junto a Ciudad Vóley -campeón vigente-, Monteros Vóley, San Lorenzo de Almagro -reciente campeón de la Supercopa-, Boca Juniors, Tucumán de Gimnasia, Waiwem Vóley Club, Vélez Sarsfield, River Plate y UPCN San Juan Vóley.

El plantel está compuesto por Lautaro Barrios (central); Martín Machado (punta receptor); Luciano Roitero (líbero); Agustín Gallardo (central); Pedro López Peralta (opuesto); Franco Cáceres (opuesto); Gastón Ortiz (armador); Juan Vásquez (punta receptor); Benjamín Manso (punta receptor); Leandro Gómez (líbero); Juan Cruz Iraldi (central); Ezequiel Parera (líbero); Santiago Díaz Bolli (armador); Gonzalo Rolle (punta receptor); Marcelo Zuñiga (armador); Valentín Langhi (central) y Joaquín Gallardo (opuesto).

Hasta el domingo se disputa el primer tour en la provincia de Tucumán, cuyo organizador será Monteros Vóley. Defe enfrentará este sábado a River Plate y el domingo a Vélez Sarsfield. Todos los partidos desde las 11, con transmisión en directo de Fox Sports, con cobertura simultánea vía streaming en YouTube de Fox y ACLAV).

El segundo tour también será en el Jardín de la República, del 20 al 23 de noviembre, pero con sede en Tucumán de Gimnasia; mientras que el tercer tour cerrará el 2025 en San Juan, del 4 al 7 de diciembre, en UPCN).

Boca Juniors tendrá a su cargo el cuarto tour, que abrirá 2026, del 15 a 18 de enero; en tanto, el quinto tour se trasladará a Comodoro Rivadavia, donde Waiwem Vóley Club será el anfitrión, entre el 29 de enero y el 1º de febrero. La Fase Regular finalizará en River Plate, del 12 al 15 de febrero.