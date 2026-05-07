Alerta por 110 asaltos al día a jubilados con "salvajismo"

Una anciana de 79 años, paciente oncológica,k fue atacada en su casa de Cañuelas por un ladrón. Está en terapia intensiva, ya que le pegaron con un caño en la cabeza y patadas. Una modalidad que impacta.
Una jubilada de 79 años fue desfigurada a golpes durante un violento asalto en su vivienda de la ciudad bonaerense de Cañuelas y permanece internada en estado crítico en terapia intensiva, en un contexto donde fuentes judiciales y policiales estiman que unos 110 adultos mayores son víctimas cada día de robos y ataques violentos en la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal.
En el caso descripto, la víctima fue identificada como Griselda Mabel Arburúa, quien sufrió graves lesiones en la cabeza y el rostro luego de ser atacada por un delincuente que ingresó a su casa mientras dormía. El episodio ocurrió durante la madrugada del martes en un domicilio ubicado sobre la calle Perú al 500, en el barrio Los Aromos.
Según denunciaron sus familiares, la jubilada descansaba cuando fue sorprendida por un ladrón que irrumpió en la propiedad con fines de robo y comenzó a amenazarla de muerte. De acuerdo al relato de sus allegados, el agresor la golpeó con un caño y continuó atacándola aun cuando la mujer no ofrecía resistencia y ya se encontraba indefensa.
La violencia fue extrema. La víctima recibió múltiples golpes en la cabeza y la cara hasta quedar desvanecida en el piso, en medio de manchas de sangre. Tras ello, el delincuente recorrió distintos sectores de la vivienda en busca de dinero, joyas y objetos de valor. Finalmente escapó llevándose apenas el teléfono celular de la mujer y una pequeña suma de dinero en efectivo.
Familiares de Arburúa la encontraron gravemente herida y la trasladaron de urgencia al Hospital Doctor Angel Marzetti de Cañuelas, donde recibió las primeras asistencias médicas y varios puntos de sutura en el cuero cabelludo. Sin embargo, debido a la gravedad de los traumatismos faciales y craneales, los médicos resolvieron derivarla al Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner, el centro de mayor complejidad de la zona, donde permanece internada en terapia intensiva y bajo observación permanente.
El caso provocó indignación entre vecinos y allegados de la víctima, quienes reclamaron justicia y mayores medidas de seguridad. A través de redes sociales, Mariela Tomeo, hija de la jubilada, describió el brutal ataque. "Entraron a robar en casa de mi madre. La destrozaron a golpes. Estaba durmiendo, le pegaron con un caño de agua en la cabeza y le explotaron la órbita del ojo a patadas. Tiene 80 años y es paciente oncológica con secundarismo óseo. ¿Era necesaria tanta crueldad y malicia? ¿Qué está pasando en Cañuelas?", expresó.
En otra publicación, agregó: "Voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Esto se tiene que terminar de una vez por todas. Necesito de sus oraciones para que mi madre salga de este trauma. Está en terapia intensiva en el Cuenca. Es una pesadilla. Nos están matando como moscas estos degenerados y nadie hace nada".
Fuentes judiciales indicaron que los ataques contra jubilados se transformaron en una de las modalidades delictivas más reiteradas y violentas en el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según explicaron investigadores, gran parte de estos hechos ocurre bajo la modalidad de "entradera", generalmente durante la madrugada o cuando las víctimas permanecen solas en sus casas.
Los delincuentes suelen seleccionar adultos mayores por considerarlos más vulnerables y con menor capacidad de defensa física. En muchos casos las víctimas son atadas, amenazadas y golpeadas para obligarlas a entregar dinero, ahorros o joyas. También se registró un incremento de robos en la vía pública, especialmente cuando jubilados salen de bancos, centros de pago o comercios. Investigadores advirtieron además sobre bandas que realizan seguimientos previos y observan rutinas cotidianas antes de concretar los ataques.
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