Alerta por 110 asaltos al día a jubilados con "salvajismo"

Familiares de Arburúa la encontraron gravemente herida y la trasladaron de urgencia al Hospital Doctor Angel Marzetti de Cañuelas, donde recibió las primeras asistencias médicas y varios puntos de sutura en el cuero cabelludo. Sin embargo, debido a la gravedad de los traumatismos faciales y craneales, los médicos resolvieron derivarla al Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner, el centro de mayor complejidad de la zona, donde permanece internada en terapia intensiva y bajo observación permanente.

El caso provocó indignación entre vecinos y allegados de la víctima, quienes reclamaron justicia y mayores medidas de seguridad. A través de redes sociales, Mariela Tomeo, hija de la jubilada, describió el brutal ataque. "Entraron a robar en casa de mi madre. La destrozaron a golpes. Estaba durmiendo, le pegaron con un caño de agua en la cabeza y le explotaron la órbita del ojo a patadas. Tiene 80 años y es paciente oncológica con secundarismo óseo. ¿Era necesaria tanta crueldad y malicia? ¿Qué está pasando en Cañuelas?", expresó.

En otra publicación, agregó: "Voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Esto se tiene que terminar de una vez por todas. Necesito de sus oraciones para que mi madre salga de este trauma. Está en terapia intensiva en el Cuenca. Es una pesadilla. Nos están matando como moscas estos degenerados y nadie hace nada".

Fuentes judiciales indicaron que los ataques contra jubilados se transformaron en una de las modalidades delictivas más reiteradas y violentas en el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según explicaron investigadores, gran parte de estos hechos ocurre bajo la modalidad de "entradera", generalmente durante la madrugada o cuando las víctimas permanecen solas en sus casas.

Los delincuentes suelen seleccionar adultos mayores por considerarlos más vulnerables y con menor capacidad de defensa física. En muchos casos las víctimas son atadas, amenazadas y golpeadas para obligarlas a entregar dinero, ahorros o joyas. También se registró un incremento de robos en la vía pública, especialmente cuando jubilados salen de bancos, centros de pago o comercios. Investigadores advirtieron además sobre bandas que realizan seguimientos previos y observan rutinas cotidianas antes de concretar los ataques.