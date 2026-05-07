Masivo reclamo ante la Municipalidad de San Isidro por crisis en el transporte

Una concentración masiva se desarrolló frente a la sede municipal de San Isidro, complicando el tránsito en el centro de la ciudad. “Estamos sin cobrar y no tenemos respuestas claras sobre cuándo se va a normalizar la situación”, manifestaron voceros del sector gremial. Los integrantes del cuerpo de delegados habían advertido previamente que "la reunión entre representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el intendente Ramón Lanús y empresarios no fue favorable, el intendente se lavó las manos ye dejó la solución del problema al gobierno provincial". Los trabajadores aseguran que desde hace 2 años están percibiendo sus sueldos en cuotas.

En declaraciones radiales, el presidente de MOGSM, Pablo Terenziani, aseguró que los problemas de la línea 707 comenzaron en 2024, cuando el sistema compensatorio (subsidios) que abona el Estado pasó a calcularse por el denominado Indice de Pasajeros por Kilómetro (IPK), o sea, de acuerdo a los pasajes vendidos. "Una empresa que tenga un IPK inferior a 3 puntos es inviable, y es lo que ocurre en San Isidro, donde es de 2,70". Pero socios de la firma advirtieron que la situación se podría haber modificado "reestructurando los recorridos, algo que se intentó el año pasado y no prosperó".