Alerta por nueva estafa que vacía las cuentas bancarias

El tema surgió del nuevo Informe sobre Delitos, Inseguridad y Violencia, válido para la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires desarrollado por la ONG Defendamos Buenos Aires con la asistencia de la Consultora Javier Miglino y Asociados, a partir de los datos brindados por la justicia Nacional de Instrucción con jurisdicción en toda la Capital Federal más la información de los tribunales del Conurbano, sumado a los hechos que se registran y la gente prefiere no denunciar.

"Walter es psicólogo, vive solo y luego de una discusión con vecinos tuvo que afrontar una causa penal por amenazas ante la Justicia de la Ciudad (Penal, Contravencional y de Faltas). Por ese motivo cuando le llegó a su correo una ‘notificación judicial’ del ‘Instituto Federal de Justicia’ con número de proceso incluído e incluso con un llamado de atención en negrita: "no hemos recibido respuesta en base la notificación enviada anteriormente"; se preocupó y no pudo dormir. Intentó por todos los medios bajar la notificación pero lo llevaba a un archivo descarga que le pedía una contraseña. Alterado y en la madrugada envió un correo al: ‘Instituto Federal de Justicia’. Para su sorpresa le contestaron casi de inmediato y le avisaron que tenía que leer la notificación para dar su aprobación o no a una medida judicial que se ejecutaría al día siguiente en su domicilio.

Walter se preocupó porque pensó en un allanamiento con la vistosa y célebre ‘Unidad Antiterrorista de la Policía Federal’, la misma que ilegamente metió presos a ocho militantes de la U.C.R. en Belgrano este viernes; optó por pedir la contraseña para abrir el archivo. Le enviaron la contraseña, abrió el archivo y la notificación decía que debía presentarse a un juzgado de la Ciudad de Buenos Aires con carácter perentorio esa semana.

Walter quedó más tranquilo. Se durmió y al día siguiente consultó con un amigo que colabora en Defendamos Buenos Aires y pudimos llevarle tranquilidad. Todo era falso. Sin embargo le pedimos que chequee de inmediato sus cuentas bancarias. Todas habían sido robadas, unos 3 millones de pesos y habían sacado un préstamo on line con el banco de Galicia por 300 mil pesos. Luego de ese movimiento, su propio banco bloqueó todas las operaciones", dijo Javier Miglino, abogado experto en Criminología y Director de Defendamos Buenos Aires.

Consejos ante la llegada del correo del ‘Instituto Federal de Justicia’. "En Argentina no existe el ‘Instituto Federal de Justicia’, es un correo trucho para robar. Si la persona que recibe el correo tiene una causa penal, no debe preocuparse. No tiene que ver con la causa sino con la intención de robarle. Lo mejor es denunciarlo penalmente en la comisaría más cercana o bien borrar el correo de inmediato y jamás intentar abrir el archivo adjunto. Repito: es un correo falso que solo busca robar", concluyó Miglino.