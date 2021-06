Almirante Brown suma inscriptos a "Buenos Aires Vacunate"

La intensa campaña que lleva adelante el Municipio con operativos para que las personas puedan inscribirse voluntariamente, arroja muy buenos resultados al punto tal de que ya hay más de 60 mil registrados en los operativos casa por casa.

Los vecinos que aún no se han inscripto por desconocimiento, falta de información, miedo, porque no tienen acceso a internet, o simplemente porque no tuvieron la oportunidad de hacerlo, pueden acceder a la inscripción sin salir de sus hogares gracias a la enorme tarea que a diariamente realizan los equipos territoriales del distrito llevando información para dar tranquilidad y alentando al vecino para que se vacune. También funcionan puntos fijos y otras canales de comunicación para hacerlo.

casa4 (1).jpg Almirante Brown intensifica los operativos de vacunación.

En la provincia de Buenos Aires son varios los municipios que promueven esta iniciativa y particularmente en Almirante Brown son más de doscientos los voluntarios que recorren las barriadas, casa por casa, para convocar a la gente a vacunarse.

El propio Gobierno bonaerense impulsó a quienes aún no se inscribieron en "Buenos Aires Vacunate" a hacerlo teniendo en cuenta la gran cantidad de vacunas que están llegando.

Con ese objetivo en mente, desde el Municipio de Almirante Brown que conduce Mariano Cascallares profundizan las recorridas casa por casa en busca de quienes aún no se han vacunado ni registrado.

casa (1).jpg Intensa actividad de capacitadores en Almirante Brown.

Sin embargo todavía quedan vecinos reticentes al plan de vacunación, por miedo, desinformación, porque optan dejar su vacuna para quienes más la necesitan o bien porque están convencidos de que con los cuidados y protocolos de prevención podrán alejarse del virus.

Estas son algunas de las razones que esgrimen los vecinos del Barrio Don Orione Viejo al ser consultados por los promotores durante uno de los rastrillajes que se realizan para promover la inscripción al plan provincial de vacunación.

Como el caso de Fabián, un vecino de 31 años, que considera -aunque ya contrajo el virus- que más allá de su devoción a Dios los cuidados preventivos lo ayudarán a sortear la enfermedad. Pese a todo comulga con la idea de que todos los que quieran vacunarse deben hacerlo, entre ellos, familiares y amigos que ya han sido inoculados. Así y todo deja una puerta abierta para recibir la vacuna más adelante si reconsidera la opción.

Entre tanto, Norma de 53 años -que sufre de hipertensión- tiene mucho miedo de lo que le puede suceder luego de vacunarse. Las explicaciones de los promotores resultan vanas a la hora de asesorarla respecto de la vacuna. "No quiero vacunarme", sostiene, sin embargo su marido ya lo hizo.

casa2 (1).jpg Los operativos casa por casa en Almirante Brown.

Y por otro lado aparece el caso de Lorena de 32 años, que promovió que su padre se vacune, aunque ella recién ahora decidió inscribirse a través del operativo del Municipio, aludiendo que "tanta información le provocó confusión y hasta desconfianza".

"Estamos recorriendo el barrio asistiendo a los vecinos, acercando información y promoviendo la vacunación", sostuvo Marcelo Farías capacitador y coordinador del equipo de la zona.

"Es muy importante que esté la mayor cantidad de gente vacunada, y muchas veces tienen información errónea, o no tienen acceso a inscribirse; nosotros queremos que los vecinos tomen una decisión bien informados, una decisión individual pero con responsabilidad social", manifestó.

Si bien en Almirante Brown son muchos los inscriptos, y los ya vacunados (cerca de 200 mil vecinos), la operatoria es alentar a los reticentes con la información necesaria para que tome la decisión de vacunarse, a través de estos relevamientos y registros.

Por su parte, Ivan Allinghi, director de Gestión Descentralizada del Municipio sostuvo: "Estamos barriendo prácticamente todo el distrito con los operativos, y cada vez son menos los que preinscribimos porque la gente ya lo hace sola, si bien al principio había mucha desconfianza, ahora ya no, hoy tenemos una muy buena recepción de los vecinos". "Nosotros hemos visualizado el vacunate en el barrio", concluyó.

Jornadas de inscripción

Los operativos puerta a puerta comenzaron hace alrededor de seis semanas. En una primera etapa el Municipio instaló puestos fijos en las estaciones de trenes, en puntos neurálgicos de las localidades y en las delegaciones comunales para brindar asesoramiento y resolver todas las inquietudes de los vecinos respecto de la inscripción para acceder a la vacuna.

Las delegaciones funcionan de lunes a viernes de 8 a 14 horas en las 12 localidades brownianas con personal que acompaña y ayuda a inscribirse, garantizando la conexión para ingresar en www.vacunatepba.gba.gob.ar

En cada uno de estos frentes se brinda información y se realiza la preinscripción de los vecinos, ya que el equipo municipal se ocupa de interiorizarse y luego subir todos los datos al sistema del programa "Buenos Aires Vacunate".

Solo en los puestos fijos se realizaron más de 22 mil inscripciones. Ahora, a través de cuadriculas en los diferentes barrios con equipos armados, con alrededor de 15 personas, se recorren tres manzanas por día, logrando registrar a unos ocho mil vecinos semanalmente, de lunes a sábados.

Son más de 60 mil los vecinos inscriptos a través de la operatoria de la Comuna. Desde que comenzó la pandemia, el Municipio siempre se ocupó de informar a la comunidad, primero con datos respecto del virus y luego de la vacuna, transmitiendo lo necesidad de inocularse.

En paralelo, la comuna promueve también la inscripción en el programa público, gratuito y optativo de vacunación contra el Covid-19 a través del canal de comunicación oficial 0800-222-7696. Desde allí se realizan llamados y también se brinda información y asesoramiento.

En los próximos días Almirante Brown contará con unos 200 mil vecinos inmunizados. En tanto la vacunación se viene acelerando en forma considerable a tal punto que en el distrito ya se llegó a inmunizar a más de 4500 vecinos en una sola jornada y crece la aplicación de vacunas incluyendo la segunda dosis de Sputnik.