Almirante cierra un torneo olvidable frente al descendido Talleres

Será, en definitiva, el cierre a una temporada olvidable, que no dejó nada para el festejo y mucho para pensar y reflexionar. La despedida ante su gente abrirá inmediatamente el inicio de un segmento de transición, con Walter Erviti a la cabeza, desde su lugar de mandamás de todo el fútbol. Es que habrá que dar vuelta la página y armar un plantel que esté a la altura de pelear arriba, ya que una temporada similar a la que está a punto de finalizar podría derivar en una catástrofe deportiva.

Lo cierto es que el equipo de Rodrigo Alonso llega a esta fecha final con el buen ánimo que le generó el empate en su visita a Estudiantes de Río Cuarto, que tenía al alcance de un triunfo la punta de la Zona B. Sin embargo, el Aurinegro no se lo permitió con el 1-1 (gol de Ramón González Herrero) en el estadio Antonio Candini. Por ello, se trató de un partido que dejó buenas vibras en Almirante.

De todos modos, la atracción puede tener un flanco puntual en el mano a mano de Almirante Brown con Talleres. Porque el cruce con el recién descendido puede tomar ribetes de especial. Y eso tiene que ver con que puede significar la última función del Mono Ramiro Martínez en el arco mirasol. El arquero finalizará su vínculo con el club a fin de año y esto generó que los hinchas, vía redes sociales, se pronunciaran a favor de que el arquero sea titular el domingo.

Al Mono le quedan tres meses de contrato, pero apenas un partido oficial por delante, es decir este domingo frente a Talleres de Remedios de Escalada. El arquero marplatense se consagró entre los mejores en la historia del club, ya que además fue campeón, capitán y referente de un equipo que luchó por un ascenso a Primera.

Bruno Galván desde hace 14 partidos se adueñó del arco que en muchísimas ocasiones fue custodiado por Ramírez. Pero, el hecho de que Almirante ya se aseguró la permanencia en la Primera Nacional, abre la gran chance para que el Mono se despida jugando en la cancha. “Sería lindo jugar este partido. Que te pida la gente y te apoye me da mucha alegría. Mi contrato se termina en diciembre, después de siete años. Todavía no hablé nada. Falta mucho, de acá a fin de año. Después del último partido, se verá”, explicó el Mono en Radio Universidad.

Ramiro Ramírez parece estar más cerca de la puerta del éxodo que de quedarse. “Es difícil quedarme a pelearla. Siempre jugué y necesito jugar. Ahora, no puedo decir nada a futuro, pero pienso solo en jugar. Almirante me dio todo, me abrió las puertas y me hizo el arquero que soy”, afirmó el jugador que tiene 208 presencias.