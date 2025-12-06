Más de 15.000 jóvenes celebraron el cierre de las Olimpíadas en Malvinas Argentinas

La jornada, que reunió a autoridades locales, equipos educativos y miles de familias, marcó un récord histórico: más de 15.000 estudiantes de 71 escuelas participaron este año de las competencias deportivas y culturales.

El acto estuvo encabezado por el intendente Leo Nardini, acompañado por el vicepresidente primero del Senado bonaerense, Luis Vivona; la secretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional, María Luján Salgado; el subsecretario de Educación y Deporte, Daniel Morard; inspectores y representantes de la comunidad educativa.

Los ganadores

El clima festivo acompañó una ceremonia donde se reconoció a los ganadores de cada disciplina y se entregó la Copa Edición 30 Años. En esta edición, el Instituto Evangélico Asamblea Cristiana de Los Polvorines se consagró campeón y será el primer colegio en custodiar el trofeo que irá rotando entre las instituciones victoriosas.

La gala culminó con un espectáculo de música, danza y acrobacia que celebró el cierre de una competencia que, desde su creación, se transformó en un emblema del distrito. En su discurso, Nardini destacó el salto de participación y los valores que promueven las Olimpíadas. “Todos los que participaron son ganadores, porque se animaron a competir, a compartir y a aprender valores que se trasladan a la vida cotidiana”, señaló. También subrayó que este encuentro “siembra amistad, solidaridad y constancia”, y agradeció el compromiso de docentes, directivos y los equipos municipales de Educación y Deporte.

Olimpíadas

Para Nardini, el crecimiento de la propuesta tiene una dimensión simbólica: “Hace algunos años ni soñábamos con tener polideportivos y competencias sanas que promuevan la vida saludable. Hoy es un orgullo ver que esto suceda y que estas Olimpíadas sean algo que llegó para quedarse y tenga continuidad en el tiempo”.

Esta edición también incluyó una novedad tecnológica: la transmisión especial realizada por “Random”, el nuevo canal de streaming producido por el municipio y desarrollado íntegramente por jóvenes malvinenses. La propuesta permitió que estudiantes visitaran el estudio, participaran en la primera emisión oficial y contaran en vivo sus experiencias, expandiendo el alcance de la gala más allá del polideportivo.

Sobre el final, el intendente dejó un mensaje con proyección hacia las próximas generaciones. “Espero que dentro de unos años, cuando otros intendentes estén en este lugar, ustedes puedan ver a sus hermanos, sobrinos o hijos participando de estas Olimpíadas que ustedes hicieron historia arrancando en estos años”, afirmó. Y concluyó: “Queremos que Malvinas Argentinas siga este sendero y buscar el camino para que no solo sea el lugar de la familia, sino que vaya por mucho más”.