Cayó "El Tano Napoli", un ex policía que proporcionaba información a bandas narco

El ex efectivo de la Policía Bonaerense fue detenido tras allanamientos en San Martín, señalado desde hace décadas como un actor central en la articulación con delincuentes.

Un operativo en el Conurbano bonaerense terminó con la detención de “El Tano Napoli”, un exintegrante de la Policía de la Provincia de Buenos Aires señalado desde hace décadas como un actor central en la articulación entre bandas narco, grupos delictivos y sectores de las fuerzas de seguridad.

La investigación, que se extendió por más de un año, fue desarrollada por la Superintendencia de Planeamiento y Operaciones Policiales, junto con la Jefatura de Policía y el Ministerio de Seguridad bonaerense, a partir de un análisis criminal que reveló un crecimiento sostenido de homicidios por ajustes de cuentas, disputas territoriales y tomas de terrenos en San Martín y partidos limítrofes.

Según fuentes de la investigación, Napoli funcionó durante décadas como un nexo privilegiado entre bandas narco y determinados sectores de la fuerza. Su rol habría sido clave en maniobras para:

Entre las organizaciones que se habrían beneficiado históricamente de esta estructura figuran la banda liderada por “La Gorda Laura” en José León Suárez; los grupos comandados por “Oreja”, “Alicho” y Mameluco Villalba en distintas villas de San Martín; y otros actores que controlaban múltiples puntos de venta en la región.

Investigación y megaoperativo

El caso tomó fuerza a partir de una investigación previa realizada en la Villa 9 de Julio, donde se desbarató la organización narco liderada por “Oreja”. A partir de allí, los equipos de inteligencia policial continuaron identificando ramificaciones vinculadas a la comercialización de drogas.

Con esos elementos, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Martín, a cargo de la jueza Alicia Vence y con secretaría del Dr. Hernán Roncaglia, emitió múltiples órdenes de allanamiento y detención.

El operativo fue ejecutado por la Superintendencia de Fuerza de Operaciones Especiales, con acompañamiento de la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI).

La investigación, señalan, avanzó sin pausas durante meses, identificando vínculos, movimientos financieros y el rol de distintos colaboradores hasta cerrar el cerco sobre Napoli.

El caso sigue en plena evolución y se espera que en los próximos días se amplíe el marco procesal con nuevas derivaciones judiciales.

