Almirante necesita dar vuelta la página y concentrarse en Gimnasia y Tiro

La buena racha que arrastraba Almirante se vio trunca con la derrota ante Mitre por 2-1 luego de haber estado arriba en el marcador con el gol de Ramón González. Pero un descuido, primero, y una polémica, luego, lo dejaron sin nada.

Y el arbitraje de Fabricio Llobet en Santiago del Estero fue prenda de polémica. El reclamo aurinegro apuntó a un supuesto offside previo a la jugada del penal, que derivó en el 2-1 final. Es que, si bien la mano de Facundo Miño (saltó con las manos muy separadas) fue indiscutible, pero la posición del delantero de Mitre en la acción previa al penal generó el reclamo.

“La bronca fue por el penal que nos cobró. Para nosotros estaba en offside, pero influye la localía. Miño levanta la mano pidiendo el offside porque el jugador viene de atrás”, sostuvo Leandro Quiroz.

Por su parte, Fernando Rodríguez, aseguró que “nos fuimos calientes porque venimos trabajando súper bien. Irse así, con las manos vacías, da mucha bronca, porque nos rompemos el lomo laburando en la semana".

Sin embargo, a pesar de la derrota, Almirante Brown no quedó tan mal parado en la pelea por escapar de los últimos dos puestos de la tabla. Es que se vio beneficiado con el empate entre Brown de Adrogué (sigue último, a once puntos de distancia) y Chaco For Ever (quedó a dos detrás del Mirasol).

Por otro lado, Bazán Vera podría recuperar dos soldados que no tuvo en Santiago del Estero. Es que Axel Ochoa, quien venía siendo titular, y Leandro Vella, ya están a disposición del cuerpo técnico luego de que quedaran al margen del partido pasado a raíz de un cuadro febril.